Il recente annuncio riguardante il termine del supporto di Zoom per alcuni modelli di iPhone ha destato un’attenzione significativa tra gli utenti della piattaforma. È stato comunicato che a partire dalla prossima versione dell’applicazione, programmata per il mese di marzo 2024, i dispositivi iOS 11 e iOS 12 non saranno più supportati. Questo aggiornamento è stato evidenziato da fonti di settore come 9to5Mac, e nelle note di rilascio ufficiali sul portale di supporto di Zoom.

Questo significa che i possessori di iPhone con iOS 11 o iOS 12 non potranno più accedere a Zoom dopo l’aggiornamento. Coloro che utilizzano dispositivi con iOS 13 o versioni successive potranno continuare a beneficiare del servizio senza interruzioni. È importante sottolineare questa distinzione, poiché esistono ancora utenti con dispositivi più datati. Tutti questi utenti che potrebbero risultare esclusi dall’accesso a Zoom se non sono a conoscenza di tali cambiamenti.

Zoom sparisce da alcuni iPhone

La decisione di interrompere il supporto per le versioni più vecchie di iOS potrebbe essere vista come un passo inevitabile nel processo di sviluppo tecnologico. Considerando che iOS 11 è stato rilasciato nel lontano 2017, mentre iOS 12 è emerso poco dopo nel 2018, entrambi questi sistemi operativi hanno ormai diversi anni sulle spalle. È comprensibile che con il passare del tempo, le aziende come Zoom debbano concentrare le proprie risorse sulle versioni più recenti dei software per garantire un’esperienza ottimale agli utenti.

È importante notare che ci sono ancora una notevole quantità di dispositivi Apple in circolazione che utilizzano iOS 11 e iOS 12. Questi dispositivi potrebbero appartenere a persone che non hanno ancora effettuato un aggiornamento. Oppure, si tratta di utenti che preferiscono continuare a utilizzare dispositivi più vecchi per motivi personali o finanziari. Per queste persone, l’annuncio della fine del supporto potrebbe rappresentare una sfida.

Zoom è diventato un elemento essenziale nella vita quotidiana di molte persone, specialmente dopo la pandemia globale. Pertanto, è fondamentale che gli utenti siano informati in modo chiaro e tempestivo sui cambiamenti nei requisiti di sistema. Solo in questo modo potranno continuare a utilizzare l’applicazione Zoom in modo efficace.

Mentre il termine del supporto per iOS 11 e iOS 12 potrebbe essere una notizia deludente per alcuni utenti, rappresenta anche un segnale del costante progresso e sviluppo nel mondo della tecnologia.