La strategia di Renault per i prossimi dieci anni si concentra sull’offerta di una gamma diversificata di veicoli, che includono sia modelli a combustione interna che completamente elettrici. Fabrice Cambolive, un dirigente della casa automobilistica francese, ha spiegato che l’obiettivo è quello di avere una presenza forte in entrambi i settori, fornendo ai clienti opzioni che si adattino alle loro esigenze e alle tendenze di mercato.

Parlando al Salone di Ginevra 2024 con Automotive News Europe, Cambolive ha chiarito la posizione di Renault rispetto alla sua strategia futura. Questa decisione segue le dichiarazioni del CEO del Gruppo Renault, Luca de Meo, che all’inizio del 2022 aveva annunciato l’intenzione di vendere solo veicoli elettrici in Europa entro il 2030, in linea con le politiche di riduzione delle emissioni dell’Unione Europea.

La strategia di Renault nel mercato automobilistico

In ogni caso, la flessibilità rimane un elemento chiave della strategia di Renault, che si impegna ad adattarsi alle condizioni mutevoli del mercato automobilistico. Anche se la domanda di auto elettriche è stata relativamente alta, recentemente si è registrato un rallentamento, portando alcune case automobilistiche, tra cui Mercedes, a rivedere le proprie strategie di elettrificazione.

In questo contesto, Renault ha deciso di mantenere un approccio bilanciato, offrendo sia veicoli a combustione interna che completamente elettrici per i prossimi dieci anni. Questa “strategia a due gambe“, come la definisce Cambolive, consente al marchio di essere competitivo in diversi segmenti di mercato e di rispondere in modo efficace alle esigenze dei consumatori.

La gamma di veicoli completamente elettrici di Renault si sta sviluppando costantemente, con modelli come la recentemente presentata Renault 5 che mira a offrire un’opzione elettrica anche nei segmenti più piccoli del mercato. Questo impegno per l’elettrificazione non esclude la presenza di modelli ibridi e a combustione interna, che continueranno a essere parte integrante della lineup di Renault nei prossimi anni.

Secondo Cambolive, questa strategia non si tratta solo di passare completamente ai veicoli elettrici entro il 2030, ma di offrire una gamma diversificata e competitiva che possa adattarsi alle esigenze dei consumatori e alle dinamiche del mercato per almeno un decennio. Questo approccio flessibile potrebbe rappresentare una soluzione efficace per affrontare le sfide e cogliere le opportunità nel settore automobilistico in continua evoluzione.