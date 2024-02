Google continua a innovare nel campo delle comunicazioni digitali, questa volta con l’introduzione delle “Audiomoji” nell’app Google Telefono.

Questa nuova funzionalità promette di aggiungere un tocco divertente e interattivo alle chiamate telefoniche. Rendendo le conversazioni con amici e familiari ancora più coinvolgenti.

Le reazioni audio, o “Audiomoji“, stanno per diventare una parte integrante dell’esperienza di utilizzo dell’app Telefono.

Dopo il successo delle reazioni visive nelle app di messaggistica, come quella per i Messaggi, l’azienda di Mountain View ha deciso di portare questa stessa dinamicità nel mondo delle chiamate telefoniche.

Google: esperienza utente potenziata

Nella versione 124 beta dell’app Google Telefono, gli sviluppatori hanno introdotto diversi indizi relativi alle imminenti Audiomoji. Queste reazioni audio includono suoni come il rullo di tamburi, gli applausi e le risate.

Promettendo di trasformare l’esperienza delle chiamate in qualcosa di più divertente e coinvolgente.

Al momento, non è ancora chiaro come Google integrerà esattamente le Audiomoji nell’app Telefono. Ad ogni modo, il codice della versione beta suggerisce che potrebbero essere disponibili durante le chiamate in arrivo o in fase di composizione.

In più, potrebbero essere accessibili tramite la funzione “Schermata chiamata” o direttamente nell’interfaccia dell’app Telefono.

Un tocco di personalizzazione

Un aspetto interessante delle Audiomoji è la possibilità che gli utenti potrebbero avere di personalizzare le proprie reazioni audio.

Questo potrebbe includere la scelta di diversi suoni o addirittura la possibilità di registrare e utilizzare i propri suoni personalizzati, aggiungendo un tocco unico a ogni chiamata.

Nonostante i dettagli siano ancora un po’ nebulosi, sembra che lo sviluppo delle Audiomoji stia progredendo rapidamente. Con i recenti progressi compiuti, è ragionevole aspettarsi che queste divertenti reazioni audio diventeranno presto disponibili per tutti gli utenti dell’app Google Telefono.

Insomma, l’introduzione delle Audiomoji nell’app Telefono rappresenta un passo avanti nell’evoluzione delle comunicazioni digitali.

Con una maggiore interattività e personalizzazione, le chiamate telefoniche potrebbero diventare ancora più divertenti e coinvolgenti per gli utenti di Google Pixel e altri dispositivi supportati.