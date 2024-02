Il periodo recente è stato estremamente dinamico per WindTre, che ha vissuto giornate ricche di attività. Dopo aver festeggiato San Valentino con un’iniziativa dedicata, l’operatore ha annunciato una serie di interessanti novità e proroghe per il proprio portafoglio di offerte, sia per la rete mobile che per quella fissa. Queste novità e proroghe sono state estese fino ai primi giorni di marzo 2024, ampliando la precedente scadenza prevista per il 18 febbraio.

Per quanto riguarda il settore della rete mobile dell’operatore, si prevedono alcuni cambiamenti sia positivi che negativi. Tra i primi, troviamo l’aggiornamento dell’applicazione WindTre Family Protect, pensata per proteggere la navigazione web, soprattutto per i minori. Questa applicazione non sarà più inclusa nelle nuove attivazioni dell’offerta Super 5G Under 14+, il cui costo è di 9,99 euro al mese. Per bilanciare ciò, l’azienda ha deciso di introdurre gratuitamente un servizio di blocco dei contenuti e delle app non idonee su rete WindTre per ogni SIM attivata, garantendo così un livello di protezione ideale, specialmente per i minori.

Le novità di WindTre per i suoi utenti

Passando ad un diverso target di clientela, la Full Care Easy Pay, pensata per anziani o persone con disabilità, non sarà più sottoscrivibile online o presso i punti vendita a partire dal 19 febbraio. Inoltre, tutte le offerte WindTre dedicate alla rete mobile saranno prorogate fino al 3 marzo 2024, salvo ulteriori modifiche.

Nel settore della rete fissa, diverse offerte saranno prorogate fino al 29 febbraio o al 3 marzo 2024. Ad esempio, l’offerta che sconta il costo di attivazione per le linee in Fibra FTTH nelle aree bianche sarà prorogata fino alla fine di febbraio. A partire dal 1 marzo, il costo tornerà a essere di 49,99 euro.

Tutte le altre offerte di rete fissa di WindTre saranno prorogate fino al 3 marzo, comprese quelle del pacchetto Super Fibra sia con Fibra FTTC che FTTH, alle stesse condizioni e costi attuali. Anche le offerte FWA su rete 4G e 5G saranno prorogate fino al 3 marzo, salvo ulteriori cambiamenti.

Inoltre, recentemente l’operatore ha aggiornato la lista dei dispositivi compatibili con il Wi–Fi Calling, lanciato una nuova offerta per i vecchi clienti che include chiamate, SMS e 200 GB di traffico a soli 4,99 euro al mese. È da notare che la copertura 5G di WindTre continua a crescere, nonostante le sfide presenti nel panorama europeo.