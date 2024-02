Nel corso del 2023, i cittadini e le imprese italiane hanno investito un totale di 70,9 miliardi di euro per l’acquisto di benzina e gasolio per autotrazione. Questo dato, anche se in leggero calo dello 0,3% rispetto al record del 2022 pari a 71,1 miliardi, continua a evidenziare la rilevanza del settore carburanti nell’economia nazionale.

Di questi, 38,1 miliardi rappresentano la componente fiscale, comprendente accise e IVA, registrando un notevole aumento del 22,7% rispetto all’anno precedente. Questo incremento in parte si può attribuire alla diminuzione delle agevolazioni fiscali concesse nel 2022. Al contrario, i profitti destinati alla produzione e alla distribuzione, ovvero la componente industriale del prezzo dei carburanti, hanno subito una diminuzione del 18,1%, raggiungendo un totale di 32,8 miliardi di euro.

Andamento dei consumi di benzina nel lungo termine

Un’analisi approfondita condotta dal Centro Studi Promotor ha permesso di esaminare l’andamento dei consumi di benzina e gasolio nel lungo periodo, dal 2000 al 2023. Risulta evidente come nel corso degli anni siano emerse significative trasformazioni nel panorama dei carburanti. Se all’inizio del millennio l’utilizzo di benzina e gasolio era pressoché equilibrato, con 22,4 miliardi di litri di benzina e 22,1 miliardi di litri di gasolio utilizzati nel 2000, nel 2023 si è verificato un grande cambiamento di tendenza.

I consumi di benzina sono diminuiti drasticamente, attestandosi a 11,1 miliardi di litri, mentre quelli di gasolio hanno registrato un notevole aumento, raggiungendo i 28 miliardi di litri.

Oltre a ciò è importante considerare l’andamento dei prezzi e le variazioni giornaliere nel mercato dei carburanti. La media dei prezzi alla pompa ha registrato un costante aumento nel corso degli anni, con un incremento del 72,2% per la benzina e del 100,9% per il gasolio dal 2000 al 2023. Di recente, i listini dei carburanti hanno subito forti rialzi, in particolare per il gasolio. Al momento, i prezzi si attestano a 1,85 euro al litro per la benzina e a 1,82 euro al litro per il gasolio. Le variazioni giornaliere sono influenzate principalmente dalle quotazioni dei prodotti raffinati.

L’analisi dell’andamento della spesa, dei consumi e dei prezzi dei carburanti in Italia offre una visione interessante sulle dinamiche economiche e fiscali del settore. Evidenziando la necessità di monitorare attentamente le variazioni del mercato per comprendere le implicazioni a livello nazionale ed individuale.