iPhone 15: persistono i gravi problemi termici

Gli utenti di iPhone 15 sono ancora in preda all’allarme per i problemi termici che affliggono i loro dispositivi. Apple non è ancora riuscita a trovare una soluzione definitiva. Malgrado i progressi nel comparto fotografico e l’aggiornamento alle normative UE con l’introduzione della porta USB-C, i problemi termici rimangono una costante preoccupazione per i possessori di iPhone 15.

Inizialmente si pensava che il surriscaldamento degli iPhone 15 fosse dovuto al nuovo design in titanio. Ad ogni modo, si è scoperto che il problema è correlato all’aggiornamento del sistema operativo, iOS 17. Questo aggiornamento, anche se portatore di miglioramenti apprezzabili, ha anche causato problemi termici che persistono nonostante i tentativi di correzione da parte di Apple.

Segnalazioni continuative per iPhone 5: utenti preoccupati

Le segnalazioni da parte degli utenti non accennano a diminuire, molti lamentano un surriscaldamento eccessivo soprattutto nei modelli iPhone Pro Max. Anche se alcuni speravano che gli aggiornamenti successivi di iOS avrebbero risolto definitivamente il problema, la realtà è diversa. Gli iPhone 15 continuano a manifestare una temperatura più elevata rispetto ai modelli precedenti, causando disagio agli utenti.

Apple, dall’alto della sua posizione, considera il surriscaldamento degli iPhone 15 come un “comportamento previsto”. L’analista Apple Ming Chi-Kuo ha spiegato che il materiale in titanio utilizzato per il design del dispositivo è meno conduttivo del calore rispetto all’acciaio precedentemente impiegato, il che potrebbe contribuire ai problemi termici.

La situazione attuale: nessuna soluzione immediata

Malgrado gli sforzi di Apple nel rilasciare aggiornamenti come iOS 17.3 per mitigare i problemi termici, la situazione rimane insoddisfacente per molti utenti. Al momento, non ci sono alternative se non accettare il surriscaldamento o considerare il passaggio a un dispositivo diverso. Gli utenti di iPhone 15 sono quindi costretti a convivere con questa problematica o a prendere in considerazione l’abbandono del dispositivo per soluzioni alternative. Restate connessi per ulteriori aggiornamenti ed informazioni a riguardo, sempre su TecnoAndroid !