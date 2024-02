Il mondo dell’informatica si sa è un universo variegato all’interno del quale vediamo concorrere tantissime aziende che mirano a conquistarsi una fetta del mercato contro le dirette rivali ad ogni livello, ad esempio uno dei confronti più avvincenti che caratterizza lo sfondo informatico dell’ultimo decennio è costituito senza alcun dubbio da AMD e Intel, le quali cercano da sempre di conquistare il mercato dei processori proponendo soluzioni all’avanguardia e con prestazioni sempre più elevate ogni anno.

Non capita di rado però che queste aziende alle volte all’interno delle loro componenti nascondano dei piccoli segreti che molto spesso stimolano la fantasia dei clienti portandoli addirittura ad acquistare determinati pezzi solo tratti dalla curiosità.

Ebbene e di recente scoperta un piccolo segreto nascosto da oltre vent’anni all’interno di un processore AMD denominaro Athlon K7, vediamo di cosa si tratta.

Texas e pistole

Avete capito bene, l’azienda ha nascosto all’interno del processore il disegno che rappresenta lo stato del Texas e una pistola, i quali sono stati recentemente scoperti da un esperto fotografo hardware, Fritzchens Fritz.

A sorprendere e il fatto che questo piccolo segreto è rimasto nascosto invisibile agli occhi dei tanti per oltre vent’anni salvo poi essere scoperto recentemente, in molti si chiedono quale possa essere il significato, ci chi pensa che si tratti di un riferimento alla rivale storica Intel, o che più semplicemente un progettista amante del Texas abbia voluto lasciare un omaggio a quest’ultimo.

Per chi non lo sapesse il processore Athlon K7 segnò l’inizio della storica rivalità tra le due aziende dal momento che andava a concorrere contro il Pentium di Intel che predominava la scena informatica, fu lanciato nel 1999 e offriva un processo produttivo a 250 nm, vantava 512 KB di cache L2 e 22 milioni di transistor, caratteristiche ottime per l’epoca, alle quali poi si abbinava una overcloccabilità incredibile, cosa molto apprezzata dagli amanti del genere.