Netflix, la piattaforma si dedicherà sempre di più al ludico

Netflix Games sta vivendo una fase di notevole espansione: il 2023 ha registrato un aumento dei download del 180% rispetto all’anno precedente, totalizzando 81,2 milioni di download tra l’App Store e il Play Store. Questo balzo in avanti è particolarmente evidente nell’ultimo trimestre del 2023, periodo in cui si è concentrato più del 50% dei download totali, segnando un’accelerazione significativa rispetto al 36% del totale nel quarto trimestre del 2022. Questo sviluppo segna il secondo anno di attività piena per Netflix Games, lanciata ufficialmente nel novembre 2021, nonostante alcuni giochi fossero già disponibili precedentemente.

Netflix: l’acquisizione dei diritti di alcuni giochi

Una mossa decisiva per questo successo è stata l’acquisizione dei diritti di alcuni classici giochi della serie Grand Theft Auto (GTA). In particolare, GTA: San Andreas è emerso come il gioco più scaricato del catalogo, con Vice City e GTA III che occupano rispettivamente la sesta e l’undicesima posizione. Complessivamente, questi tre titoli hanno rappresentato il 17% del totale dei download nel 2023, in un catalogo che si avvicina ai novanta giochi.

La varietà dell’offerta ludica di Netflix è ampia e mira a soddisfare gusti diversi, dai giochi d’azione, con GTA in testa, fino ai giochi di “lifestyle” e puzzle. Il gioco legato al reality show britannico “Too Hot to Handle” ha guadagnato popolarità nella categoria lifestyle, mentre “Storyteller“, lanciato solo a settembre 2023, è diventato rapidamente il secondo gioco più scaricato dell’anno.

Sebbene 82 milioni di download distribuiti su quasi 90 titoli non possano competere con le cifre da record di giganti del mobile gaming come Candy Crush, rappresentano comunque un risultato significativo. Netflix ha chiaramente espresso la sua convinzione nel potenziale del gaming come via di espansione, effettuando investimenti strategici nel settore, inclusa l’acquisizione di studi di produzione. Reed Hastings, fondatore di Netflix, ha sottolineato un approccio cauto e riflessivo verso questa nuova frontiera, segnalando l’intenzione dell’azienda di procedere senza fretta, valutando attentamente ogni mossa nel mondo dei videogiochi.