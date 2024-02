In un mondo in cui le minacce informatiche sono sempre più sofisticate, l’educazione degli utenti è un elemento cruciale della difesa. AGCOM sta promuovendo campagne informative per sensibilizzare gli utenti sui rischi legati alla condivisione non autorizzata di informazioni e sui pericoli delle pratiche illecite.

mentre AGCOM e la Guardia di Finanza celebrano il successo nel contrastare il traffico illegale di SMS, l’impegno per una comunicazione elettronica più sicura continua. La collaborazione, l’innovazione e l’educazione saranno chiavi nel mantenere una difesa robusta contro le sempre crescenti minacce digitali. Insomma,