PosteMobile, l’operatore virtuale Full MVNO, ha recentemente annunciato una proroga per la sua offerta mobile Creami Extra Wow 10 a soli 6 euro al mese. La promozione doveva essere disponibile fino al 23 gennaio 2024, ma l’operatore ha deciso di estendere il periodo di validità fino al 30 gennaio 2024.

Creami Extra Wow 10 è un’offerta completa che offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 10 Giga con velocità fino al 4G+. Il costo mensile di questa offerta è di soli 6 euro, addebitati ogni mese sul credito residuo della SIM.

Proroga per la promo Creami Extra Wow 10 di PosteMobile

L’acquisto della SIM in un ufficio postale richiede un pagamento iniziale di 15 euro, cui si aggiungono 10 euro per la prima ricarica. In questo modo viene coperto il costo mensile anticipato dell’offerta. Creami Extra Wow 10 è riservata esclusivamente ai nuovi clienti PosteMobile, con o senza richiesta di portabilità, ed è disponibile sia per i clienti privati che per i titolari di Partita IVA.

Tra i servizi inclusi senza costi, troviamo Ti cerco e Richiama ora, il controllo del credito residuo, l’avviso di chiamata e il servizio hotspot.

In caso di esaurimento del pacchetto dati mensile, la navigazione viene bloccata senza costi aggiuntivi. È possibile continuare a navigare tramite l’opzione dati extrasoglia Giga Extra, al costo di 1,99 euro per 1 Giga disponibile fino al rinnovo successivo. In Roaming UE, con Creami Extra Wow 10, è previsto un limite mensile di 6,35 Giga per la navigazione internet. Superata questa soglia si applica una tariffa di 0,0018 euro per ogni MB consumato fino all’esaurimento del pacchetto Giga della propria offerta nazionale. Per chi desidera continuare a navigare in Roaming UE, è possibile utilizzare l’opzione extrasoglia dati Giga Extra alle stesse condizioni nazionali.

In caso di credito insufficiente per il rinnovo dell’offerta, si applicano tariffe a consumo di 18 centesimi al minuto e 12 centesimi per ogni SMS. L’operatore offre anche una tariffa base giornaliera di 2 euro per 500 MB di navigazione internet. Questa viene applicata solo alla prima connessione e in caso di utilizzo. Al superamento dei 500 MB, con credito residuo disponibile, si applica una tariffa di 0,001 euro ogni 100 KB, con tariffazione a scatti anticipati di 100 KB. Il costo eventualmente sostenuto nella giornata per la tariffa dati base giornaliera viene riaccreditato al rinnovo dell’offerta.