WindTre ha annunciato un’interessante espansione per la sua offerta mobile, la GO 150 Limited Edition 5G Easy Pay. Ora disponibile anche per coloro che desiderano richiedere un nuovo numero. Questa opzione è stata inizialmente presentata durante il periodo del Black Friday e del Cyber Monday, successivamente estesa fino al 31 Gennaio 2024. L’offerta include:

Minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali;

50 SMS nazionali;

Un generoso pacchetto dati di 150 Giga al mese

Il tutto al costo vantaggioso di 9,99 euro mensili tramite il sistema di pagamento Easy Pay.

WindTre: Un passo avanti nella convenienza

Prima, l’accesso all’offerta WindTre avrebbe richiesto la portabilità del numero da un altro operatore. Ora, secondo le recenti comunicazioni, è possibile attivarla anche richiedendo un nuovo numero.

Il meccanismo di pagamento Easy Pay offre la comodità di addebitare automaticamente l’importo su diverse modalità, come carta di credito o conto corrente bancario. La nuova numerazione apre la porta a una maggiore flessibilità per chi cerca un piano tariffario completo con un nuovo numero.

Questa offerta presenta un costo di attivazione di 49,99 euro, distribuito su 24 mesi. Se il cliente rimane fedele per l’intera durata contrattuale, WindTre offre uno sconto mensile di 1,67 euro, coprendo così i costi di attivazione.

In caso di recesso anticipato, verrà addebitata la parte rimanente del costo di attivazione per i mesi di mancata permanenza. In più, l‘opzione di 5G è inclusa, con velocità di connessione stimata fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Rendendo questa offerta non solo conveniente ma anche tecnologicamente all’avanguardia. Restate conessi per moltissime altre novità.