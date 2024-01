Un prezzo davvero incredibile vi attende direttamente su Amazon per un notebook con sistema operativo Windows, oggi proposto al pubblico a soli 250 euro, senza comunque dover rinunciare in modo eccessivo alle prestazioni generali.

Dotato di una scocca in plastica di discreta qualità, il laptop in questione presenta processore Intel Celeron N5095, con una configurazione di base che prevede 16GB di RAM LPDDR4 e 512GB di memoria interna su SSD. Il display è un pannello da 15,6 pollici, un IPS LCD con refresh rate a 60Hz, che si completa con una buona connettività: bluetooth 4.0, WiFi di ultima generazione, nonché comunque un jack da 3,5mm, 3 porte USB 3.0 ed una HDMI.

Notebook Windows: il suo è un prezzo sconvolgente

Il prodotto viene commercializzato su Amazon al suo originario prezzo di listino, ovvero pari a 369 euro, ciò che lo rende particolarmente appetibile agli occhi del pubblico, è sicuramente la possibilità di avere accesso ad un coupon del valore di 110€, da applicare direttamente in pagina. Tutto ciò porta ad investire una ridottissima cifra per il suo acquisto, pari a soli 259 euro.

Osservando da vicino la tastiera notiamo alcune peculiarità importanti, è infatti presente il tastierino alfanumerico, il che la rende decisamente più completa di altri modelli, oltretutto non è retroilluminata, ma è comunque presente il touch ID per una maggiore sicurezza nell’accesso diretto al sistema da parte del consumatore finale, così da essere sicuri che altri non possano facilmente accedere ai nostri dati.