Instagram introduce Timer per limitare il troppo uso dell'app

Negli ambienti sempre più complessi dei social network, la questione del tempo trascorso online, in particolare da parte degli adolescenti, è diventata un tema centrale. Meta, la società madre di molte piattaforme, ha recentemente risposto a questa preoccupazione introducendo una “Modalità di Promemoria” su Instagram, progettata per limitare il tempo notturno trascorso dagli adolescenti sull’app.

Mark Zuckerberg, CEO della società, ha dichiarato l’intenzione di creare un’Intelligenza Artificiale Generale (AGI), ma nel frattempo, l’attenzione della società è rivolta a questioni più immediate. La nuova iniziativa su Instagram, annunciata il 18 gennaio 2024 attraverso il blog ufficiale di Meta, si propone di informare e guidare gli utenti più giovani verso un uso più consapevole della piattaforma, specialmente nelle ore buie.

La Modalità di Promemoria di Instagram

La nuova funzione si concentra sull’uso notturno dell’app da parte degli adolescenti, un periodo in cui il tempo dedicato ai social network può influenzare negativamente le abitudini di sonno e il benessere generale. Quando un adolescente trascorre più di 10 minuti su Reel su Instagram o nell’invio di messaggi dopo le 22:00, la Modalità di Promemoria entra in azione.

L’utente riceverà un promemoria personalizzato che suggerisce di chiudere l’applicazione e dedicarsi al riposo. Questo approccio mirato è progettato per aumentare la consapevolezza dell’utente sull’uso notturno prolungato, incoraggiando comportamenti più sani e bilanciati. Il fac simile della schermata di promemoria che gira online mostra chiaramente il messaggio che apparirà. La speranza è che questo incoraggiamento ad andare a dormire contribuirà a limitare l’accesso prolungato agli elementi di intrattenimento su Instagram. Non si tratta quindi di un obbligo, ma di un consiglio. Chissà se davvero avrà successo. Per quanto sia dedicata ai giovani, l’opzione non farebbe male a tutti gli utenti, a prescindere dalla loro età.

Tale iniziativa riflette una crescente consapevolezza da parte delle piattaforme social nei confronti del loro ruolo nella promozione di comportamenti digitali sani. Meta, attraverso questa nuova funzione, si sta muovendo verso una maggiore responsabilità nella gestione dell’uso degli adolescenti, cercando di mitigare potenziali impatti negativi sull’equilibrio tra vita digitale e benessere. L’introduzione della Modalità di Promemoria su Instagram solleva importanti domande sul futuro delle iniziative per il benessere digitale. Mentre si attende di valutare l’efficacia di questa nuova funzionalità, è probabile che altre piattaforme sociali considerino approcci simili.