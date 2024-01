Samsung Galaxy Watch sta vivendo un significativo aggiornamento che porta con sé funzionalità tanto attese in materia di monitoraggio cardiaco. Questa novità include la misurazione dell’elettrocardiogramma (ECG) e della pressione sanguigna in vari paesi, tra cui l’Italia, contribuendo così a migliorare la suite di salute offerta dalla Samsung.

La nuova caratteristica principale di questo aggiornamento è l’introduzione di Samsung Health Monitor, un potente strumento che arricchisce l’app sanitaria preesistente, Samsung Health. Con questa aggiunta, gli utenti possono ora accedere alle misurazioni dell’ECG e della pressione sanguigna direttamente dal loro Galaxy Watch.

La nuova frontiera della salute al polso

Va notato che in alcune regioni, la funzione ECG potrebbe essere disabilitata inizialmente, ma Samsung ha ottenuto recentemente l’approvazione sanitaria in molteplici paesi, estendendo così la disponibilità di questa funzionalità. L’Italia è tra i paesi inclusi in questo elenco, consentendo agli utenti di Galaxy Watch Active 2, Watch3, Watch4, e modelli successivi (escluso Galaxy Fit) di sfruttare appieno le nuove funzionalità di monitoraggio cardiaco.

L’aggiornamento, identificato dalla build del firmware HWL1, è distribuito attraverso l’aria (OTA) per i modelli Galaxy Watch4 (BT, LTE e Classic), Galaxy Watch5, Watch5 Pro. Inoltre, comprende la patch di sicurezza di dicembre 2023 e introduce l’ultima interfaccia utente, One UI 5 Watch, per migliorare ulteriormente l’esperienza degli utenti.

Per usufruire di queste nuove funzionalità, è necessario scaricare l’app Samsung Health Monitor sul proprio smartphone Galaxy. Quest’app è compatibile con i dispositivi Galaxy che eseguono Android 9.0 o versioni successive e può essere facilmente ottenuta attraverso il Galaxy App Store.

Samsung e la salute: un impegno costante per l’innovazione

L’aggiornamento dei Galaxy Watch con misurazione ECG e pressione sanguigna rappresenta un passo avanti significativo per Samsung nel fornire agli utenti strumenti sempre più avanzati per monitorare la propria salute attraverso i loro dispositivi indossabili. Queste nuove funzionalità, ora disponibili anche in Italia, sottolineano l’impegno dell’azienda nel migliorare costantemente l’esperienza degli utenti e offrire soluzioni di monitoraggio cardiaco sempre più sofisticate.