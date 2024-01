Like a Dragon: Infinite Wealth ha recentemente svelato un emozionante trailer che ci porta alla scoperta delle affascinanti e colorate Hawaii. Il protagonista di questo nuovo video è nientemeno che il comico americano Druski, il quale ci introduce allo scenario inedito del gioco, mostrandoci le molteplici opportunità che le isole offrono.

Nel trailer, vediamo Ichiban, Kazuma e i loro compagni esplorare le bellezze e le insidie delle Hawaii. La possibilità di apprendere nuove abilità attraverso la meccanica dei mestieri, reintrodotta dopo il successo in Yakuza: Like a Dragon, aggiunge un elemento intrigante al gameplay.

Like a Dragon: Infinite Wealth, il nuovo trailer del gioco, un paradiso colorato e tante opportunità

Druski mette in risalto il lato divertente e vibrante dell’ambientazione, sottolineando anche la presenza di nuove attività e sfide che i giocatori dovranno affrontare.

Un punto chiave del ritorno di Like a Dragon: Infinite Wealth è il sistema di combattimento a turni, che ha segnato una svolta nella serie SEGA con l’uscita di Yakuza: Like a Dragon. Nonostante il ritorno a questa meccanica, il gioco mantiene intatti gli altri aspetti tradizionali dell’esperienza Yakuza, tra cui l’esplorazione libera, le sottotrame, le attività collaterali e i minigiochi.

Non è ancora certo se questo approccio riuscirà a offrire un’interpretazione migliore nel nuovo capitolo o se potrebbe presentare qualche criticità. Specialmente se confrontato con il recente Like a Dragon Gaiden, noto per il suo gameplay action. Resta comunque evidente che Like a Dragon: Infinite Wealth promette di portare i giocatori in un viaggio avvincente tra le splendide e intriganti Hawaii, con l’umorismo di Druski a fare da guida.