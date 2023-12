Gran parte dei principali operatori telefonici propone tariffe che consentono di procedere con l’acquisto a rate di smartphone di ultima generazione. I clienti possono così cambiare il loro dispositivo andando incontro a una rata mensile che permetterà di rinnovare l’offerta attivata così da poter sfruttare i servizi inclusi e coprire la spesa necessaria per l’acquisto del dispositivo, ottenendo in alcuni casi degli sconti altrimenti non previsti.

Le offerte con smartphone da abbinare sono spesso convenienti ma nessuna batte la WindTre FULL 5G Easy Pay, l’offerta proposta da WindTre a tutti i suoi nuovi e già clienti, che possono ricevere Giga illimitati, minuti, SMS e uno smartphone Samsung GRATIS!

WindTre ti offre uno smartphone GRATIS: ecco l’offerta da non perdere!

La WindTre FULL 5G con Easy Pay è l’offerta che permette di ottenere gratuitamente uno smartphone Samsung Galaxy A14 5G. I clienti possono attivare l’offerta scegliendo di ottenere o meno il dispositivo, in entrambi i casi dovranno sostenere soltanto una spesa mensile di 14,99 euro, attraverso la quale si rinnoverà la tariffa e sarà possibile usufruire dei seguenti contenuti:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 minuti per le chiamate verso l’estero

Giga illimitati per la navigazione alla massima velocità disponibile

I clienti hanno la possibilità di cambiare lo smartphone scegliendo tra uno dei dispositivi presenti in listino ma sarà necessario sostenere delle spese aggiuntive che variano in base al modello selezionato. In alcuni casi, infatti, WindTre richiede una spesa iniziale da sostenere al momento dell’acquisto e una rate mensile extra da abbinare a quella prevista per il rinnovo della tariffa.

Tutte le spese dovranno essere affrontate tramite una delle modalità di pagamento indicate dal gestore che, in questo caso, propone la sua offerta soltanto con servizio Easy Pay incluso e quindi con addebito automatico delle spese su carta di credito, conto corrente o carta conto.