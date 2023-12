WhatsApp, l’app di messaggistica di Meta, si prepara a una rivoluzione senza precedenti grazie all’integrazione di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale (AI), un annuncio che ha scosso l’intero panorama delle app di messaggistica durante la conferenza annuale Connect di Meta. Questa imminente trasformazione promette di mettere WhatsApp in una posizione di vantaggio tecnologico rispetto a concorrenti come Telegram.

Tra le novità più intriganti che presto arriveranno su WhatsApp c’è la funzionalità “AI Stickers”. Questa caratteristica unica consentirà agli utenti di creare adesivi personalizzati direttamente all’interno delle chat. Grazie alla potente tecnologia Llama 2, gli utenti saranno in grado di trasformare i loro messaggi di testo in adesivi unici e di alta qualità. Inizialmente disponibile in inglese, questa funzione rivoluzionaria sarà accessibile non solo su WhatsApp, ma su tutte le altre app dell’ecosistema di Meta, aprendo nuove possibilità creative per milioni di utenti.

Con l’AI cambiano anche le chat di WhatsApp

Un’altra aggiunta significativa è la funzionalità “AI Chats”, che rivoluzionerà l’esperienza di chat degli utenti. Con questa nuova caratteristica, gli utenti possono impegnarsi in conversazioni guidate dall’AI, ponendo domande per esplorare vari argomenti o ottenere prospettive diverse nelle chat di gruppo. Le interazioni avverranno con oltre 28 profili generati dall’AI, ispirati a icone culturali e influencer. Le chat guidate dall’AI saranno chiaramente identificabili visivamente, in modo da distinguere chiaramente che non si tratta di messaggi personali. Inoltre, per avviare queste conversazioni, saranno necessarie azioni specifiche, garantendo un controllo totale agli utenti.

Un’ulteriore rivoluzionaria funzionalità riguarda la capacità di generare immagini fotorealistiche. Gli utenti potranno inserire prompt o immagini, e l’AI genererà immagini incredibilmente realistiche per rappresentare idee, luoghi o persone. Questo processo, simile a quello utilizzato da ChatGPT, promette di aprire nuove frontiere nella condivisione visiva e nell’espressione creativa attraverso una piattaforma di messaggistica.

L’integrazione di queste nuove funzionalità non solo offrirà agli utenti un’esperienza di messaggistica più avanzata, ma allo stesso tempo renderà WhatsApp un luogo dove la creatività e l’innovazione si fondono. L’ecosistema di Meta sta spingendo i limiti delle possibilità delle app di messaggistica, anticipando una nuova era di interazione digitale basata sull’intelligenza artificiale. Con queste innovazioni, WhatsApp è destinata a ridefinire il modo in cui le persone comunicano e condividono esperienze attraverso le piattaforme di messaggistica.