CoopVoce, super SORPRESA con la nuova EVO 200: prezzo shock

Dopo aver visto gli altri gestori fare davvero di tutto per metterla in difficoltà, la celebre azienda di telefonia mobile CoopVoce ha dato uno strappo decisivo. Oltre alle tante offerte già viste durante gli scorsi mesi, ne è arrivata una senza precedenti, utile per avere tutto e per pagare poco.

È tornata a farsi vedere una vecchia promozione ma con un prezzo ancor migliore rispetto al passato.

CoopVoce, la EVO 200 è quel che serve: c’è tutto al suo interno e costa poco

Dando un’occhiata al sito ufficiale gli utenti potranno rendersi conto che è ritornata quella EVO 200 che negli ultimi mesi è stata tanto desiderata. Ma cosa c’è all’interno di questa super proposta di CoopVoce? È tutto molto semplice, siccome si parte sempre dai soliti minuti senza limiti verso tutti i gestori. Non possono mancare i soliti 1000 SMS verso tutti e non può mancare la connessione ad Internet, disponibile con ben 200 giga in 4G. Oltre a questo, ricordiamo che il prezzo di vendita è clamorosamente basso, essendo di soli 7,90 € al mese per sempre.

Ricordiamo anche che CoopVoce fa affidamento sulla rete internet di TIM, per cui la qualità di connessione è assicurata.

Molti utenti poi non sapevano di poter sottoscrivere l’offerta anche scegliendo una eSIM. In questo modo si risparmierà diverso tempo, siccome non ci sarà bisogno di attendere la scheda fisica a casa. L’offerta potrà partire in maniera diretta, con l’istallazione della SIM virtuale direttamente sugli smartphone compatibili. Il prezzo ovviamente resterà lo stesso e non ci saranno restrizioni di alcun genere.