TIM ha deciso di apportare alcune modifiche riguardo gli sconti che si possono ottenere con l’iniziativa “Porta un Amico” in TIM fisso. Questa iniziativa dallo scorso 11 Giugno ha affiancato “Porta un Amico” per i clienti mobile. In particolare, cambiando quelli che sono gli sconti concessi a chi viene invitato a sottoscrivere le offerte Wi-Fi Power Smart e Top. Restano immutati invece i bonus indirizzati ai clienti TIM che “invitano”. Con questi nuovi sconti i clienti TIM possono ottenere fino a 60 euro di bonus in fattura invitando i propri amici a passare alla rete fissa di TIM. Mentre i nuovi utenti avranno fino a 6 euro al mese di sconto sull’offerta che hanno deciso di sottoscrivere.

In particolare, per i nuovi clienti che decidono di sottoscrivere TIM Wi-Fi Power Smart è disponibile uno sconto di 4 euro al mese (prima era 3 euro) a tempo indeterminato. Mentre con la nuova TIM Wi-Fi Power Top lo sconto è di 6 euro al mese, sempre a tempo indeterminato. Rimane invariato invece il valore dello sconto dedicato all’offerta Wi-Fi Power FWA è di 3 euro al mese, anche in questo caso a tempo indeterminato.

Le offerte da attivare con “Porta un Amico” per TIM fisso

Questa particolare iniziativa sarà disponibile, con queste condizioni, fino al 31 Dicembre 2023. Eventuali ed anticipati cambiamenti verranno comunicati dall’operatore stesso.

All’iniziativa “Porta un Amico” in TIM fisso possono partecipare tutti gli utenti già clienti TIM per la propria rete fissa. Questi utenti possono generare i codici promozionali da invitare ai propri amici. Inoltre, ad eccezione dei clienti che hanno attiva un’offerta solo voce, oppure Voce con ADSL, o FWA Ricaricabile, tutti gli altri potranno beneficiare di un bonus. Il bonus verrà concesso per ogni amico portato, per un massimo di tre. Questo bonus verrà attivato a patto che si verifichi l’attivazione della linea TIM da parte degli utenti “invitati”. Il bonus è pari a 20 euro per ogni amico che deciderà di passare a TIM. Come abbiamo detto il massimo di bonus ottenibili sono tre, pari a 60 euro di bonus totale.

Per quanto riguarda i nuovi utenti TIM, questi riceveranno uno sconto di massimo 6 euro al mese sull’offerta attivata. Per l’offerta TIM Wi-Fi Power Smart che di solito ha un costo di 30,90 euro mensili, con questa nuova iniziativa costerà 26,90 euro (4 euro di sconto). Mentre per la nuova TIM Wi-Fi Power Top che di solito ha un costo di 35,90 euro al mese grazie a “Porta un Amico” avrà un costo di 29,90 euro mensili (6 euro di sconto). E ancora TIM WiFi Power FWA che ha un costo di 24,90 euro al mese ora avrà il costo di 21,90 euro (3 euro di sconto) per tutti i nuovi clienti TIM invitati.

In tutti e tre i casi lo sconto verrà garantito fino a quando i clienti manterranno attiva l’offerta TIM a cui è abbinato.