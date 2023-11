Il prossimo anno vedremo l’arrivo come ogni anno della futura generazione di iPhone, parliamo della sedicesima che ovviamente raccoglierà l’eredità anche piuttosto pesante di quella attuale con l’obbiettivo di migliorare il tutto su ogni aspetto.

Attualmente dunque siamo alla serie 15 che, sotto certi aspetti, ha fatto storcere il naso alla community su varie dinamiche inerenti il display delle versioni base e Plus, queste versioni di iPhone 15 infatti, hanno un display fermo a 60Hz e senza always on, dettagli che per un telefono da quasi mille euro risultano un po’ anacronistici e sui quali Apple non ha voluto procedere ad una evoluzione.

Cosa succede con iPhone 16

In rete stanno circolando i primi leaks che riguardano iPhone 16 e come potete ben intuire riguardano proprio il display, infatti stando a quanto emerge in rete, sembra che i futuri iPhone 16 base e Plus non avranno ancora il refresh rate aumentato tantomeno l’always on, mantenendo la diagonale pressoché invariata rispetto a quella attuale.

Si tratta di un dettaglio abbastanza controverso, dal momento che già attualmente iPhone 15 base e Plus hanno un processore A16 Bionic che normalmente supporta frequenze di aggiornamento superiori, risulta dunque abbastanza incomprensibile che le future generazioni di iPhone possano non ancora introdurre sia almeno i 90Hz oltre che l’always on.

Non ci è dato sapere cosa abbia portato Apple a scegliere in tal senso, che sia una strategia di marketing che spinge gli utenti verso la gamma Pro ? Molto probabile, d’altro canto per un telefono da mille euro o oltre, tali features dovrebbero essere standard.