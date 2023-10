Quando si vuole progettare un viaggio, la prima cosa che si fa è ricercare biglietti aerei che siano economici, sperando in un miracolo che salvi i nostri risparmi. Una delle tattiche più utilizzate è sicuramente quella della ricerca online dove compaiono i diversi costi e gli orari che dovrebbero essere più vantaggiosi. A spegnere i nostri sogni di gloria, tuttavia, sono ancora una volta i ricercatori.

Da uno studio recente pare infatti che questo metodo sia totalmente inutile. I consigli su quando effettuare l’acquisto, utilizzo di un VPN o la cancellazione dei cookie potrebbero non avere alcun effetto.

Perché i trucchi per i biglietti aerei non funzionano

La professoressa e assistente di marketing della Haas School of Business, Olivia Natan, ha dichiarato in un report che i trucchi consigliati solitamente per trovare biglietti aerei a prezzi bassi non funzionano affatto. Durante la sua ricerca, la professoressa ha studiato e attentamente la struttura organizzativa e il modo in cui i prezzi sono solitamente generati, prendendo come esempio una delle più grandi compagnie aeree status universi. L’analisi ha dimostrato che le compagnie non prendono in considerazione feedback decisionali dei propri consumatori sul rapporto tra prezzo e comodità.

Inoltre, pare non modifichino le proprie tariffe in base a quelle dei competitor. Solitamente, infatti, sono voi inflessibili sulla propria politica dei costi. Ciò vuol dire che anche gli aumenti sono molto rari. Cosa ancor più sorprendente è data dal fatto che le compagnie potrebbero anche scegliere di non massimizzare il guadagno a breve termine. C’è però un modo effettivo per poter risparmiare? La Natan afferma che c’è solo una regola: chi fa prima vince. Acquistare infatti il biglietto anticipatamente, anche di parecchi mesi, potrebbe essere l’unica chiave effettiva incidente sul prezzo dei biglietti aerei. In questo modo tutti i siti di comparazione sono praticamente inutili. Bisogna approfittare del momento giusto e avere anche un pizzico di fortuna.