Non è la prima volta che una notizia del genere viene rilasciata in rete, ma questa volta la possibilità di vedere Instagram a pagamento è decisamente più concreta. Instagram sta davvero per diventare a pagamento? Di recente, l’azienda Meta ha rilasciato delle dichiarazioni che lasciano intuire quanto questa volta sono serie le intenzioni dell’azienda. Vediamo quali sono le tariffe che coinvolgono Instagram rilasciate in questi giorni.

Instagram a pagamento?

La notizia risale a poche settimane fa e sembrano diventare sempre più delle conferme. La proposta dell’azienda di Mark Zuckerberg è di inserire una tariffa mensile per i profili Instagram per poter fruire dei servizi dell’app senza pubblicità nei nostri smartphone. I cambiamenti coinvolgono esclusivamente gli utenti dell’Unione Europea e pare possano partire già nei prossimi mesi.

Nello specifico per accedere a questa versione bisognerà sottoscrivere un abbonamento mensile di 13 euro che verranno addebitati agli utenti interessati. Inoltre, la proposta sembra riguardare anche Facebook. È infatti previsto l’ulteriore costo di 17 euro per utilizzare i due social senza annunci da computer, mentre per accedere ad entrambe le app da smartphone avrebbe un costo di circa 19 euro mensili.

Il Wall Street Journal fornisce ulteriori informazioni a riguardo. A quanto pare, il piano mensile di Meta si chiamerà SNA, sigla utilizzata per indicare il tipo di abbonamento senza pubblicità. Ma c’è una buona notizia per gli utenti che non hanno intenzione di pagare per navigare sui due social, infatti parre che sarà possibile continuare ad accedere ai due social in questione gratuitamente, con la presenza però di annunci personalizzati.

Anche se si parla di ipotesi, le intenzioni di Meta sembrano sempre più sicure e potrebbero effettivamente diventare realtà entro la fine di novembre, data limite in cui l’azienda può conformarsi alla sentenza della Corte di Giustizia Europea dello scorso luglio.

Voi cosa ne pensate? Siete favorevoli a queste nuove funzioni? O preferite la vecchia versione gratuita?