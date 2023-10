Oggi vogliamo proporvi un caricatore auto che converte ed aumenta la presa accendisigari dell’auto a 3, fornendo fino a 120W di alta potenza.

Si tratta di un prodotto della marca Buvaye ed è da 240W. Si adatta perfettamente a più apparecchi per auto come Dash Cam, GPS e altri dispositivi elettronici dell’auto allo stesso tempo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Sdoppiatore accendisigari per auto Buvaye ad un prezzo top

Il prodotto dispone di una porta PD da 15W e di una porta USB QC 3.0 per potenziare il processo di ricarica, con un circuito integrato intelligente in grado di rilevare in modo intelligente i dispositivi e di offrire la massima velocità di ricarica. Ogni presa accendisigari per auto ha un design di sicurezza con interruttore indipendente, che può comodamente evitare di collegare e scollegare ripetutamente la spina, risparmiare energia e proteggere i dispositivi.

L’accendisigari USB con fusibile sicuro da 10A e chip di riconoscimento intelligente impedisce sovracorrenti, sovratensioni e cortocircuiti, garantendo una protezione completa per i vostri dispositivi durante la ricarica.

Lo Sdoppiatore accendisigari BUVAYE è universale per veicoli da 12-24V, si adatta alla maggior parte dei tipi di veicoli come auto, SUV e camion, 1 porta di tipo C e 3 porte USB supportano la maggior parte degli smartphone sul mercato, ideale per i viaggi e l’uso in famiglia. Sulla piattaforma, attraverso questo link, è disponibile a soli 21.65 euro con un ulteriore coupon del 10%.