Samsung Galaxy S24, le voci sulla super ricarica erano false (forse)

La serie Galaxy S24 di Samsung è attesa con grande interesse, ma recenti informazioni suggeriscono che non ci saranno miglioramenti significativi in termini di velocità di ricarica. Nonostante le voci precedenti che indicavano una possibile ricarica cablata a 65 W per il Galaxy S24 Ultra, le prove fornite dal 3C dimostrano che non ci saranno cambiamenti in questo ambito, né per il Galaxy S24 né per il Galaxy S24 Plus.

Samsung Galaxy S24: ci sono novità o no?

Samsung è ancora lontana dal lancio ufficiale della serie Galaxy S24, previsto per gennaio, un mese prima del primo anniversario della serie Galaxy S23. Questa decisione anticipata potrebbe essere dovuta alla scelta di Qualcomm di presentare la sua piattaforma Snapdragon 8 Gen 3 con un mese di anticipo rispetto al solito.

Generalmente, Samsung e altre aziende tecnologiche sottopongono i loro nuovi dispositivi agli enti normativi come la FCC con diversi mesi di anticipo. Tuttavia, queste informazioni vengono rese pubbliche solo poco prima del lancio ufficiale. La 3C, tuttavia, ha già fornito dettagli su ciò che si ritiene siano i tre modelli della serie Galaxy S24.

Contrariamente alle aspettative, Samsung non introdurrà miglioramenti rispetto ai modelli Galaxy S23 di quest’anno in termini di ricarica. Il Galaxy S24 avrà una ricarica limitata a 25 W, simile a molti smartphone di fascia media dell’azienda, come l’A54. I modelli Plus e Ultra, invece, manterranno la ricarica cablata a 45 W, come già visto nella serie Galaxy S22. Altre informazioni emerse suggeriscono che Samsung potrebbe introdurre un aggiornamento della batteria per il modello Plus, passando da una cella da 4.700 mAh a una da 4.900 mAh. La 3C ha anche rivelato i nomi in codice dei dispositivi della serie Galaxy S24: SM-S9210 per il Galaxy S24, SM-S9260 per il Galaxy S24 Plus e SM-S9280 per il Galaxy S24 Ultra.

Queste informazioni, se confermate, potrebbero deludere alcuni fan di Samsung che speravano in miglioramenti significativi nella velocità di ricarica. Tuttavia, bisognerà attendere ulteriori dettagli e annunci ufficiali da parte dell’azienda per avere un quadro completo delle caratteristiche e delle innovazioni che la serie Galaxy S24 porterà con sé.