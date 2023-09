La piattaforma Amazon sta proponendo Ring Intercom ad un prezzo davvero molto vantaggioso.

Con l’apertura a distanza, Ring Intercom consente di aprire l’ingresso dell’edificio dall’app Ring, ovunque ti trovi. Importante: se puoi aprire l’ingresso dell’edificio solo quando qualcuno suona il citofono in uso, disponi di un sistema ring-to-open. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ring Intercom in offerta su Amazon

Se un altro cliente Ring Intercom nel tuo edificio attiva la verifica automatica per le consegne di Amazon, il suo dispositivo fornirà ai corrieri verificati l'accesso all'edificio a tempo limitato per consegnare pacchi Amazon all'interno dell'edificio.

Attualmente Ring Intercom è proposto su Amazon a questo link al prezzo di 139.99 euro invece di 194.98 euro, scontato del 28%. Non lasciatevi scappare questa offerta!.