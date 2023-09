NAVEE ha oggi presentato alla Fiera di Berlino, IFA 2023, il nuovo monopattino elettrico S65C, un top di gamma a tutti gli effetti, in grado di convogliare al proprio interno la tecnologia di ultima generazione, ed un design che trae ispirazione dall’Italia, pur mantenendo pieno rispetto delle normative locali.

L’S65C risulta essere perfettamente curato in ogni dettaglio, sempre nell’idea di rappresentare al meglio la dolce vita italiana. Un’estetica curata e raffinata, con una nota elegante, innalzando ulteriormente lo standard dei monopattini elettrici, per quanto riguarda funzionalità ed eleganza.

Le caratteristiche tecniche vedono comunque raggiungere nuovi standard inediti, come la guida ottimale con il sistema a doppie sospensioni anteriori e posteriori, un potente motore da 900 watt, una autonomia fino a 65km (grazie ad una batteria ad alta capacità), pneumatici da 10 pollici con tecnologia auto-rigenerante (ovvero senza camera d’aria, con strato gelatinoso e tecnologia di auto-riparazione), la tecnologia di recupero dell’energia, il manometro con gli indicatori di direzione, il display digitale ad alta definizione (ottimo per monitorare lo stato della guida).

Il prodotto può essere acquistato da 10 settembre 2023, ad un prezzo di 899 euro, in esclusiva su Amazon, Unieuro e ePrice.

NAVEE, l’intervista al manager dell’azienda

In occasione di IFA 2023 abbiamo avuto l’occasione di intervistare un manager di Navee, il quale ha voluto raccontarci le tre serie di NAVEE, pensate per soddisfare ogni esigenza degli utenti, dal livello base, fino ad arrivare alla fascia più alta. La partnership con Xiaomi non ha in nessun modo influenzato NAVEE, anzi il contrario, in quanto determinati modelli dell’azienda cinese sono tratti come ispirazione dalla suddetta.

La visione di NAVEE è chiara, vuole essere il leader della mobilità di veicoli personali elettrici, con l’obiettivo di rendere la vita delle persone più sostenibile possibile, partendo dal monopattino, ma spostandosi verso la bici e forse in futuro anche le moto elettriche. Le stesse bici elettriche dovrebbero vedere la luce a partire dal prossimo anno, con design maschili e femminili da utilizzare in ambito urbano, per poi eventualmente svilupparsi anche verso le mountain bike o le gravel bike. Ecco l’estratto della nostra intervista.

Tecnoandroid:

“Allora, cominciamo. Piacere di conoscerti.”

Management di Navee:

“Piacere mio.”

Tecnoandroid:

“Navee ha un impressionante record di produzione con oltre 5000 monopattini prodotti nel 2022. Come si differenzia il nuovo modello S65C dai modelli precedenti in termini di avanzamenti tecnologici e esperienza utente?”

Management di Navee:

“Prima di concentrarci specificamente sull’S65C, lascia che ti dia una breve panoramica sul nostro portafoglio. Abbiamo tre serie. Ad esempio, una è di livello base e l’altra è ciò che chiamiamo di fascia alta perché ha alcune capacità superiori. Poi c’è la nostra ammiraglia, dove mettiamo tutta la nostra innovazione in termini di design e tecnologia. Passando al S65, è facile capire il portafoglio perché S65 rappresenta l’autonomia di 65 chilometri. Quindi, se guardi un altro modello con 40, capirai subito. E quello che abbiamo qui è un monopattino diverso in termini di design. Come puoi vedere, ha delle linee molto futuristiche. E poi ha la nostra tecnologia proprietaria in termini di sospensioni, sia anteriori che posteriori. E poi abbiamo un motore potente per supportare l’autonomia di 65 chilometri.”

Tecnoandroid:

“Siete un partner di Xiaomi. Come ha influenzato questa collaborazione i vostri prodotti?”

Management di Navee:

“In realtà, è proprio il contrario. Siamo il secondo produttore di monopattini al mondo. Abbiamo le nostre fabbriche e laboratori, e grazie a ciò possiamo sviluppare prodotti fin dal design iniziale. Possiamo costruire da zero per altri, ma la maggior parte delle volte ciò che viene scelto sono i nostri design. Ad esempio, se guardi Xiaomi, vedrai che prende spunto dal design di S65.”

Tecnoandroid:

“Con l’enfasi crescente sulle soluzioni di trasporto sostenibile, qual è la visione di Navee?”

Management di Navee:

“La nostra visione è chiara ed è lo slogan del nostro stand: ‘infinite possibilità in movimento’. Vogliamo essere leader nella mobilità dei veicoli personali elettrici nel mondo. Crediamo che dobbiamo rendere la vita delle persone più sostenibile. La nostra visione inizia con il monopattino, ma come puoi vedere, ci stiamo anche spostando verso le biciclette elettriche e probabilmente in futuro vedremo anche delle moto elettriche. Ci concentreremo sull’ultimo miglio, cercando di posizionarci in quel segmento e di espandere questi veicoli elettrici per la mobilità personale.”

Tecnoandroid:

“State estendendo la gamma, crescerete in termini di peso e autonomia?”

Management di Navee:

“Sì, abbiamo le nostre fabbriche e il know-how. Abbiamo sviluppato per Xiaomi negli ultimi anni e ora ci stiamo muovendo verso il nostro marchio in termini di monopattini. Stiamo investendo in diverse categorie e ovviamente espandendo il nostro portafoglio e modelli offerti alla clientela.”

Tecnoandroid:

“Sono interessato ai monopattini, ma sono anche molto interessato alle biciclette perché sono un ciclista. Mi piace molto la forma della bicicletta. Puoi parlarmi della nuova bicicletta? È il nuovo modello?”

Management di Navee:

“Sarà un nuovo prodotto. Non è ancora in commercio, ma speriamo che all’inizio del prossimo anno inizieremo a produrlo. La nostra intenzione con le biciclette elettriche è inizialmente quella urbana, con design sia maschili che femminili. Potremmo vedere anche delle mountain bike o delle gravel bike, che sono molto di tendenza al momento. Ma il portafoglio che probabilmente arriverà nel primo trimestre del prossimo anno si concentrerà su modelli urbani.”

Tecnoandroid:

“Ne abbiamo bisogno nelle nostre città per liberarci dalle auto.”

Management di Navee:

“Sì, dipende dal mercato. Nel nord Europa è molto comune, ma nei paesi mediterranei è diverso perché la gente ha paura di muoversi in bicicletta. Ad esempio, a Berlino è completamente diverso, vedo ciclisti ovunque.”

Tecnoandroid:

“Grazie per il tuo tempo. Sono molto interessato ai vostri prodotti e spero di vedere presto anche le vostre moto elettriche. Spero di poterle provare.”

Management di Navee:

“Grazie per l’interesse. Rimaniamo in contatto e ti terremo aggiornato sul nostro nuovo portafoglio.”