ColorOS 17 ufficiale: rollout dall’8 ottobre su quasi 90 device

ColorOS 17 è ufficiale e porterà Android 17 su quasi 90 dispositivi distribuiti fra gli ecosistemi OPPO, OnePlus e Realme. Il produttore ha messo nero su bianco una prima roadmap piuttosto dettagliata, con il via alle distribuzioni dall’8 ottobre e ondate successive che proseguiranno fino alla fine di dicembre. C’è però un dettaglio che cambia parecchio le carte in tavola, e conviene dirlo subito: quel calendario riguarda solo ed esclusivamente il mercato cinese. Per il rollout globale, al momento, nessuna data.

La nuova versione dell’interfaccia introduce diverse novità, a partire dal Fluid Design, con interventi sulle prestazioni e una presenza più marcata dell’intelligenza artificiale nelle funzioni legate alla produttività. L’aspetto forse più interessante riguarda l’allargamento della piattaforma software, perché la stessa base verrà usata non solo dagli smartphone OPPO, ma anche dai dispositivi OnePlus e Realme coinvolti nella transizione.

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La fase iniziale del rollout cinese parte l’8 ottobre e, come prevedibile, tocca prima di tutto la fascia alta più recente. Tra i primi modelli ci sono OPPO Find N6 e Find N6 Satellite Edition, insieme all’intera famiglia Find X9, quindi Find X9 Ultra, X9 Ultra Satellite Edition, X9s Pro, X9 Pro, X9 Pro Satellite Edition e Find X9. Sul fronte OnePlus tocca a OnePlus 15 e OnePlus 15T, mentre Realme apre le danze con GT 8 Pro e GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition.

La seconda ondata arriva il 16 ottobre ed è decisamente più corposa. Coinvolge OPPO Find N5 e la famiglia Find X8, più OPPO Pad 5 Pro e Pad Mini. Nello stesso giorno partono gli aggiornamenti per OnePlus 13 e 13T, OnePlus Pad 3 Pro, Realme GT7 Pro, GT7 Pro Racing Edition, GT8 e Neo8. Si prosegue il 20 ottobre con OPPO Watch X3 e Watch X3 Mini e con vari modelli della serie OnePlus Ace 6, tra cui Ace 6 Ultra, Ace 6T e la Genshin Impact Edition. Il 22 ottobre è il turno di OPPO Reno 16 e Reno 16 Pro, mentre il 30 ottobre l’aggiornamento raggiunge OPPO Watch X2 e Watch X2 Mini. Il criterio, insomma, è chiaro: prima i prodotti nuovi, poi a scalare le generazioni precedenti.

Il 26 novembre la grande ondata, dicembre per i modelli più datati

Il 26 novembre è probabilmente la data più densa dell’intero programma. ColorOS 17 comincia a raggiungere una lunga lista di smartphone, tablet e indossabili dei tre marchi. Per OPPO sono attesi Find N3, Find N3 Collector’s Edition e Find N3 Flip, insieme a Find X7, Find X7 Ultra e Find X7 Ultra Satellite Edition. Coinvolte anche le serie Reno 15 e Reno 14, più K15 Pro+, K15 Pro e K15. Lato tablet ci sono OPPO Pad 6, Pad 5 e Pad 4 con le rispettive varianti, mentre tra i wearable compare OPPO Watch S.

Sempre il 26 novembre, per OnePlus toccherà a OnePlus 12, Ace 5 Pro, Ace 5, Ace 5 Ultra e Ace 5 Racing Edition, oltre a Turbo 6V, Turbo 6, OnePlus Pad 2 Pro e Pad 2. Realme porta invece la nuova interfaccia sulla famiglia Neo7, compresi Neo7 Turbo e Neo7 SE, e poi su Realme 15 Pro, Realme 15 e Realme 15T. L’ultimo grande blocco è fissato per il 26 dicembre e qui si scende parecchio indietro nel tempo. Spicca OnePlus 11, insieme alla Jupiter Rock Edition, poi OnePlus Ace 3 Pro, Ace 3 Genshin Impact Edition e Ace 3V, oltre a Turbo 6X Pro e Turbo 6X. In lista anche OnePlus Pad Pro e OnePlus Pad. Per Realme la finestra di dicembre comprende GT 6, GT Neo6 e GT Neo6 SE, più Neo7x, Realme 14 Pro+, 14 Pro e 14, con Realme V70 e V70s a chiudere.

Quando si vedrà ColorOS 17 in Italia

Qui il discorso si fa più incerto. OPPO non ha ancora pubblicato una roadmap globale, né un calendario riservato all’Europa, quindi associare le date cinesi a quelle italiane sarebbe un esercizio inutile. La distribuzione internazionale potrebbe cambiare non solo nei tempi ma anche nell’elenco dei modelli, visto che alcune varianti citate esistono soltanto in Cina. La lista resta comunque un indizio utile su quali generazioni rientrino nei piani software del gruppo. La presenza di prodotti come OnePlus 11, OnePlus 12, Realme GT 6 e delle precedenti serie OPPO Find dice che Android 17 non sarà riservato ai soli dispositivi appena usciti. Il piano internazionale verrà comunicato separatamente, e sarà quello a chiarire quali smartphone venduti ufficialmente in Italia riceveranno l’aggiornamento e da quando.

Fonte: TecnoAndroid