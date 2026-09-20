Samsung Galaxy A08 in vendita: batteria da 6.000 mAh a 150 euro

Samsung Galaxy A08 è comparso a sorpresa sugli scaffali digitali di un rivenditore negli Emirati Arabi Uniti, già acquistabile, e la novità più concreta rispetto al modello precedente riguarda la batteria, che sale a 6.000 mAh. Non esattamente un terremoto, ma per chi cerca uno smartphone economico che duri tutto il giorno la differenza si sente. Il listino indicato è di 659 AED, circa 160 euro, anche se il negozio lo propone già scontato a 625 AED, quindi intorno ai 150 euro.

Il dispositivo non arrivava del tutto inatteso. Era già transitato dal database di Google Play Console e aveva ottenuto la certificazione Anatel in Brasile, due passaggi che di solito anticipano di poco il debutto commerciale. Quello che mancava era la scheda tecnica completa, ora emersa dall’annuncio del rivenditore.

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Cosa cambia davvero rispetto a Galaxy A07

La batteria da 6.000 mAh rappresenta un incremento del 20% rispetto a quella montata su Galaxy A07 4G. È l’unico elemento che segna una distanza reale tra i due modelli, perché per il resto la continuità è quasi totale. La ricarica rapida resta ferma a 25W, valore in linea con la fascia di prezzo, dove raramente si vedono numeri più alti.

Il display è un LCD da 6,7 pollici con refresh rate a 90Hz e risoluzione 720×1600 pixel. Nessun salto in avanti sulla definizione, che rimane bassa, ma la fluidità a 90Hz è ormai uno standard anche sui prodotti più accessibili e aiuta parecchio nella navigazione quotidiana. Lo spessore dichiarato è di 8mm, con certificazione IP64 contro polvere e schizzi d’acqua e supporto alla doppia SIM.

Processore, memoria e comparto fotografico

Sotto la scocca lavora un MediaTek Helio G99, chip con CPU a otto core che spinge fino a 2,2GHz. Non è una novità assoluta nel panorama dei telefoni economici, anzi, è una soluzione vista e rivista, ma ha il pregio di essere collaudata e di reggere bene le operazioni di tutti i giorni. La configurazione base prevede 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, espandibile tramite scheda. Esiste anche una variante più generosa da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, per chi sa già che con 64 GB finirebbe stretto nel giro di qualche mese.

Sul fronte fotografico la fotocamera principale da 50 megapixel è accompagnata da un sensore di profondità da 2 megapixel, mentre davanti trova posto una camera per i selfie da 8 megapixel. Una configurazione essenziale, senza grandangolare né macro, coerente con il posizionamento del prodotto. Le colorazioni previste sono tre, ovvero Navy Blue, Silver e Green.

Un aggiornamento prudente per la fascia entry level

Guardando l’insieme, Galaxy A08 si presenta come uno degli aggiornamenti più conservativi che Samsung abbia proposto di recente nella sua gamma d’ingresso. Display, processore, memorie, fotocamere e ricarica restano sostanzialmente identici a quelli del predecessore, e l’unico intervento tangibile riguarda l’autonomia. Per chi possiede già un Galaxy A07 non c’è quindi alcun motivo di passare al nuovo modello.

Il discorso cambia per chi arriva da un telefono più vecchio o cerca un secondo dispositivo da tenere in tasca senza pensieri. In quel caso i 6.000 mAh uniti a un pannello da 6,7 pollici e a un prezzo che si aggira sui 150 euro compongono un pacchetto ragionevole, soprattutto considerando la disponibilità immediata almeno in alcuni mercati. La fascia entry level vive di equilibri del genere, dove un solo componente migliorato basta a giustificare il cambio generazionale sulla carta.

Al momento la disponibilità confermata riguarda il rivenditore online negli Emirati Arabi Uniti, con il passaggio da Anatel che lascia intuire un arrivo anche sul mercato brasiliano. Sulle tempistiche per l’Europa e sui listini ufficiali nei singoli Paesi non ci sono ancora indicazioni.

Fonte: TecnoAndroid