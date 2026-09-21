Castlevania Belmont’s Curse: demo gratis dal 1 ottobre

La demo gratuita di Castlevania: Belmont’s Curse arriva il 1 ottobre e Konami ha scelto una tempistica che parla da sola, con la stagione di Halloween alle porte e un franchise che da troppo tempo dormiva sonni profondi. Il gioco completo seguirà a distanza di due settimane, il 15 ottobre, ma chi vuole farsi un’idea prima potrà mettere le mani sul capitolo iniziale senza spendere nulla. E soprattutto senza buttare via il tempo speso, visto che i salvataggi si trasferiscono.

Il dettaglio non è banale. Chi completa la parte introduttiva della demo potrà riprendere esattamente da lì una volta acquistato il gioco intero, a una condizione precisa: l’acquisto deve avvenire sulla stessa piattaforma su cui si è giocata la prova gratuita. Nessuna scorciatoia tra console diverse, insomma. Konami ha anche specificato che alcune funzioni e contenuti potrebbero risultare limitati nella versione dimostrativa, e che per il trasferimento dei dati di salvataggio il gioco completo dovrà essere aggiornato all’ultima versione disponibile.

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Castlevania Belmont’s Curse: prestazioni diverse a seconda della piattaforma

Sul fronte tecnico le informazioni sono già abbastanza chiare. La demo di Belmont’s Curse girerà a 60fps su PC, PS5 e Xbox Series X|S, mentre la versione per Nintendo Switch di base si fermerà a 30fps. Una differenza che pesa parecchio in un genere dove la precisione dei comandi e la lettura dei pattern nemici fanno la differenza tra un salto riuscito e l’ennesima morte evitabile.

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali su una eventuale versione nativa per Nintendo Switch 2, cosa che in molti si aspetterebbero considerando quanto bene un metroidvania di questo tipo si sposi con la console portatile. Konami per ora tace sull’argomento, limitandosi a confermare le piattaforme già annunciate.

Uno sviluppatore che sa il fatto suo

Dietro il progetto c’è Evil Empire, studio che ha lavorato al supporto post lancio di Dead Cells e che ha firmato The Rogue Prince of Persia. Curriculum non da poco, soprattutto per chi mastica giochi d’azione bidimensionali con struttura a esplorazione. La collaborazione con Konami punta esplicitamente a riportare in vita una serie che negli ultimi anni era rimasta in letargo, un po’ come i vampiri che la popolano.

Gli sviluppatori hanno già raccontato in passato quale sia il pubblico a cui pensano mentre costruiscono Castlevania: Belmont’s Curse. L’idea è rivolgersi a chi ama i metroidvania ma non ha mai messo mano a un Castlevania vero e proprio. Un ingresso morbido, in sostanza, pensato per chi conosce il genere ma non la saga. Per chi ha consumato Hollow Knight e aspetta il DLC Sea of Sorrow, potrebbe essere il riempitivo giusto in attesa di novità.

Cosa è stato mostrato finora

Chi vuole capire meglio di cosa si tratta prima ancora di scaricare la demo ha già materiale a disposizione. Konami ha organizzato una lunga diretta dal Tokyo Game Show 2026 interamente dedicata al gioco, con un approfondimento piuttosto dettagliato sulle meccaniche e sull’atmosfera che lo studio vuole ricreare.

Sul fronte del doppiaggio inglese, il progetto porta con sé un elemento che farà piacere a chi ha seguito l’adattamento animato della serie. Il Dracula della produzione Netflix torna anche qui, insieme a un altro interprete proveniente dallo stesso show televisivo. Una scelta di continuità che lega il videogioco a quella che per molti spettatori è stata la porta d’ingresso al mondo di Castlevania.

Il 1 ottobre, dunque, la prova gratuita. Il 15 ottobre il gioco completo, con i salvataggi che passano da una all’altra senza perdere nulla di quanto fatto nel capitolo di apertura.

Fonte: TecnoAndroid