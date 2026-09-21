Astronomy Photographer of the Year 2026: lo squalo cosmico

Le immagini premiate ad Astronomy Photographer of the Year 2026 hanno un effetto immediato, di quelli che costringono a fermarsi qualche secondo in più davanti allo schermo. Uno squalo cosmico che sembra nuotare nel buio, scie stellari che si accendono di colori diversi, un pianeta Venere che somiglia a una perla sospesa. Tre soggetti lontanissimi tra loro, eppure accomunati da una qualità rara, quella di far sembrare familiare qualcosa che sta a distanze impossibili da immaginare.

Il primo colpo d’occhio è per lo squalo cosmico, una forma che si staglia nello spazio profondo con un profilo talmente riconoscibile da sembrare disegnato apposta. È uno di quei casi in cui la mente umana fa quello che sa fare meglio, cioè cercare figure note dentro il caos, e il risultato è una fotografia che si imprime nella memoria molto prima di qualsiasi spiegazione tecnica. Non serve conoscere la meccanica celeste per restare colpiti da una sagoma simile.

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Astronomy Photographer of the Year: scie stellari che cambiano colore e un pianeta che sembra un gioiello

Le scie stellari multicolore raccontano invece un altro tipo di lavoro, più paziente, fatto di tempo e di attesa. Quando l’obiettivo resta aperto a lungo, la rotazione terrestre trasforma i punti luminosi in archi, e ogni arco porta con sé la tonalità della stella che lo ha tracciato. Ne esce una tavolozza che va dal bianco azzurrino alle sfumature più calde, un effetto che sullo schermo sembra quasi dipinto a mano ma che invece è pura registrazione di ciò che accade sopra le teste di tutti, ogni singola notte, senza che quasi nessuno se ne accorga.

Poi c’è Venere, ritratta con una delicatezza che spiazza. L’immagine premiata restituisce un pianeta dall’aspetto perlaceo, luminoso e compatto, lontano dall’idea di mondo infernale che di solito accompagna il secondo pianeta del Sistema Solare. Fotografare Venere non è semplice, perché la sua vicinanza al Sole lascia finestre di osservazione strette e complicate, e proprio per questo un risultato così pulito ha un peso specifico notevole all’interno del concorso.

Perché queste fotografie di astronomia colpiscono così tanto

Il bello dell’astrofotografia sta tutto qui, nella capacità di trasformare dati e pazienza in qualcosa che parla anche a chi non ha mai puntato un telescopio in vita sua. Dietro ogni scatto premiato ci sono ore di preparazione, cieli scelti con cura, condizioni meteo inseguite per settimane. E spesso ci sono tentativi andati male, notti buttate, attrezzature rimontate da zero. Niente di tutto questo si vede nell’immagine finale, che invece appare semplice, immediata, quasi ovvia.

Il concorso Astronomy Photographer of the Year continua a funzionare proprio per questo equilibrio. Da una parte c’è la competenza tecnica, che tra i partecipanti raggiunge livelli altissimi. Dall’altra c’è un criterio più istintivo, legato all’emozione che un’immagine riesce a generare in chi la guarda per la prima volta. Le fotografie vincitrici del 2026 stanno esattamente in mezzo, con soggetti che si spiegano da soli e che allo stesso tempo reggono l’analisi più rigorosa.

Guardarle una dopo l’altra produce un effetto curioso, una specie di vertigine tranquilla. Lo spazio profondo smette di essere un’astrazione e diventa un luogo con forme, colori e dettagli riconoscibili, qualcosa che può essere osservato e persino ammirato. Non capita spesso che l’universo si lasci raccontare con tanta chiarezza, e queste immagini ci riescono senza bisogno di didascalie complicate. Bastano gli occhi, e un po’ di tempo davanti allo schermo.

Fonte: TecnoAndroid