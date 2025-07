Moto elettriche: presto ritorneranno anche in Italia?

Dopo mesi di incertezza, finalmente arriva uno spiraglio per Energica. La casa modenese nota nel mondo per la produzione di moto elettriche ad alte prestazioni, sembrava ormai destinata a scomparire. Ciò dopo essere finita in liquidazione giudiziale a causa dell’insolvenza. Ora però sembra che potrebbe avere una nuova possibilità di rilancio. Il segnale di svolta è stato annunciato da un post pubblicato sul profilo LinkedIn ufficiale di Energica. Un gruppo di investitori con sede a Singapore ha manifestato un concreto interesse per l’acquisizione, versando anche una caparra importante, a conferma della serietà della proposta.

Energica: novità in arrivo per l’azienda produttrice di moto elettriche?

Il fallimento dell’azionista di maggioranza, una società americana, nel sostenere economicamente i progetti di crescita ha trascinato Energica in una spirale negativa. Ciò anche se il mercato continuava a dimostrare fiducia nei prodotti dell’azienda. Gli ordini non mancavano, e la reputazione conquistata negli anni rimaneva solida. Eppure, senza risorse finanziarie adeguate, la continuità aziendale è diventata insostenibile. E nessun partner industriale alternativo era stato trovato.

Ora, però, la situazione potrebbe cambiare. Gli investitori asiatici sembrano animati da una forte passione per il settore e da una visione condivisa con quella che è sempre stata la filosofia di Energica. Ovvero innovazione tecnologica, sostenibilità e performance. Se il percorso legale per l’acquisizione andrà a buon fine, la struttura aziendale attuale dovrebbe rimanere invariata. Consentendo alla squadra originaria di proseguire il lavoro iniziato.

Non si tratta ancora di un salvataggio definitivo, ma le premesse sembrano solide. Per un’azienda che ha rappresentato un punto di riferimento nel mondo della mobilità elettrica su due ruote, tale opportunità potrebbe significare non solo la sopravvivenza, ma anche un nuovo capitolo di crescita. Sarà interessante osservare nei prossimi mesi se e come la nuova compagine riuscirà a riportare Energica al centro della scena internazionale. Confermando la validità di un progetto che, tecnicamente, non aveva mai smesso di funzionare.