I rischi che legano il mondo delle banche con quello della rete sono ancora numerosi. Le truffe che colpiscono i correntisti dei principali istituti di credito in Italia rappresentano un’amara realtà e si configurano attraverso la dinamica oramai nota del phishing. Le segnalazioni dei clienti di Intesa Sanpaolo indicano come le finte comunicazioni mail ed SMS siano ancora un enorme pericolo per il pubblico.

Intesa Sanpaolo, la mossa degli hacker contro i clienti

Gli hacker del web mettono in pratica una prassi oramai consolidata nel tempo. Per attirare l’attenzione dei correntisti di Intesa Sanpaolo, costoro inviano delle finte comunicazioni ora attraverso la mail ora attraverso gli SMS con l’annuncio di ipotetici bonifici dal valore spesso superiore ai 1000 euro. Gli utenti, allettati da tale informazione, vengono indirizzati su link in allegato ai messaggi per ricevere il bonifico.

Il link in allegato a mail ed SMS può essere definito come un cavallo di Troia. Chi segue le indicazioni degli hacker, infatti, viene reindirizzato su siti la cui grafica ricorda da vicino quella del portale ufficiale di Intesa Sanpaolo. Gli utenti vengono poi invitati ad inserire le loro credenziali.

Condividendo dati e credenziali i correntisti potrebbero trovarsi attivati in pochi minuti servizi a pagamento sui profili TIM, Vodafone e WindTre. Al tempo stesso, scenario anche peggiore, con la condizione delle credenziali per l’home banking, i malintenzionati potrebbero anche mettere le mani sui risparmi dei clienti Intesa Sanpaolo. Ultima eventualità da non sottovalutare è quella legata al pericolo di furti d’identità online e alla creazione di false identità virtuali.