Oggi siamo in compagnia del nuovo realme 11 Pro+, nuovo top dell’azienda che è destinato alla fascia media del mercato. Questa volta distinguersi sarà facile con un design molto originale, con un sensore da 200 MP e con un display unico nel suo segmento.

Design, estetica e display

Questo smartphone è realizzato in pelle beige vegana, ecologica e con dei particolari a contrasto lungo la cornice e la cucitura nel mezzo realizzata in 3D. Matteo Menotto, ex di Gucci, ha dato la sua impronta nell’estetica, molto elegante.

Spicca il modulo delle fotocamere, circolare e bello grande nella parte superiore. Ottimo il rapporto schermo-scocca con quasi il 94%. Anche dal punto di vista della maneggevolezza è comodissimo. Il realme 11 Pro+ si può usare a una mano ed è quindi semplice da usare.

Parlando del display, è da 6.7 pollici OLED FHD+ a 2412 x 1080p. È leggermente curvo e godibile oltre che luminoso. Bellissimi i colori e la fluidità, grazie soprattutto ai 120Hz di refresh rate. Lo schermo si può impostare in varie modalità in base a come lo si preferisce. Inoltre questo display dovrebbe garantire una riduzione dell’affaticamento degli occhi, con la modalità Comfort Visivo.

realme 11 Pro+, le prestazioni hardware

Le prestazioni sono garantite dal processore Dimensity 7050 di MediaTek che garantisce ottime prestazioni. Il tutto è possibile anche grazie ai 12GB di memoria RAM inclusi. Ci sono anche 512GB di memoria. Anche sotto stress ci è piaciuto, anche se qualche piccolo lag è arrivato, ma tutto nella normalità.

Il software a bordo è personalizzato dalla realme UI 4.0 basata su Android 13, molto gradevole dal punto di vista estetico. Sono presenti tantissime gesture per lo schermo.

C’è anche il lettore di impronte sotto al display e funziona molto bene. C’è ovviamente anche lo sblocco con il volto, noi consigliamo di configurarli entrambi.

Multimedia

L’audio con doppio speaker Dolby Atmos suona davvero bene su questo realme 11 Pro+ e ci ha sorpreso in positivo. Venendo alla fotocamera, ecco il sensore principale da 200 MP Samsung ISOCELL SuperZoom Edition con apertura F/1.69, un sensore macro da 2 MP e una grandangolare da 8 MP.

Le foto sono davvero interessanti ma forse ci aspettavamo qualcosa in più sulle foto ritratto e in notturna. Di giorno sono bellissime per i colori molto vivaci e fedeli, ma quando cala la luce c’è un po’ di rumore. Sono presenti però tantissime funzioni molto interessanti, come la modalità Strada e la modalità Night Photography.

Anche i video non ci hanno sorpreso troppo positivamente ma nel contesto risultano buoni durante il giorno è un po’ meno durante la notte. Allo stesso tempo proprio i video sono dotati di una modalità che permette di fare uno zoom automatico sui soggetti in quadrati.

L’autonomia è da 5000 mAh con SuperVOOC Charge: la ricarica va da 0 a 100 in soli 26 minuti. Lo smartphone riesce a coprire ampiamente tutta la giornata.

Conclusioni

Questo realme 11 Pro+ a 469 euro consente di farci un pensierino, ma questo è il prezzo di lancio. Ora potrebbe essere leggermente più alto e dunque si potrebbe storcere un po’ il naso. Le aspettative erano molto alte e forse si poteva fare qualcosa in più, ma tutto sommato resta uno dei medi di gamma migliori in assoluto.