Il noto operatore telefonico Fastweb propone già di per sé svariate offerte super convenienti ma ora ha deciso di proporre una delle sue offerte con una maggiore quantità di giga e ad un ottimo prezzo. Si tratta in particolare dell’offerta denominata Fastweb Mobile che ora arriva ad includere fino a 150 GB di traffico dati. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Fastweb Mobile, ritorna la super offerta con fino a 150 GB per navigare

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico Fastweb ha dunque deciso di proporre la sua offerta super denominata Fastweb Mobile in una nuova versione ancora più conveniente. Come già accennato in apertura, questa volta l’offerta mobile in questione arriva ad includere fino a 150 GB di traffico dati validi sempre per navigare in tutta tranquillità con una connettività massima pari al 5G.

In questo modo, gli utenti dovranno pagare soltanto 7,95 euro al mese ed avranno dunque a disposizione 150 GB, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 100 SMS verso tutti i numeri. Si tratta quindi di un’ottima offerta da attivare per tutti coloro che vogliono passare a Fastweb.

Oltre a questo, l’operatore telefonico sta inoltre proponendo un’altra offerta. Si tratta dell’offerta denominata Fastweb Mobile Full. Questa volta, però, l’operatore ha aumentato il costo mensile. Gli utenti ora dovranno pagare infatti 9,95 euro al mese. Si tratta quindi di un aumento di 1 euro rispetto al passato. Nel bundle mensile rimangono sempre inclusi 200 GB di traffico dati con connettività 5G, minuti senza limiti e 100 SMS verso tutti.