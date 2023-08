Sicuramente, almeno una volta al giorno, molti di voi apriranno TikTok alla ricerca di qualche minuto (o ore) di svago e video di gattini. Ultimamente, uno dei trend più virali, sono i video in cui una bottiglia viene frantumata in modi che possiamo definire creativi e a talvolta esplosivi. Alcune persone, trovano i suoni prodotti da questo genere di video estremamente rilassanti. Il fenomeno di questa percezione sensoriale è comunemente conosciuta come ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response).

Ma perché sono diventati così popolari? Perché attirano tanto? La risposta è più intricata di quanto pensiate. Essa è legata al modo in cui il nostro cervello, la nostra materia grigia, reagisce alla ricezione di certo tipi di rumori e colori. Esempi sono proprio quelli prodotti proprio dalla rottura di qualcosa in vetro, dallo schiacciamento di una lattina, dallo “scrocchiare” delle ossa e anche dal masticare qualcosa.

La reazione del nostro cervello ai video ASMR

Alcuni studiosi hanno analizzato diverse risonanze magnetiche per cercare di comprenderne bene il motivo e capire come si “muove” la nostra attività cerebrale in quei momenti. Attraverso di esse hanno scoperto che ci sono alcune aree del cervello, legate all’eccitazione emotiva e alla ricompensa, che si “accendono” nel momento in cui si prova l’ASMR.

Ovviamente, non tutti rispondono allo stesso modo ai suoni. C’è chi trova totalmente, ad esempio, insopportabile il suono dello scrocchiare delle ossa o della rottura di qualcosa in vetro, al punto tale di sentire un dolore fisico.

Tale fenomeno è scientificamente nominato iperacusia. Al contrario dei sentimenti provati attraverso l’ASMR, questo può addirittura causare una manifestazione di rabbia in forma estremamente acuta chiamata misofonia. Dagli studi, si è scoperto che in questi casi, i soggetti presentano un sistema cerebrale particolare, chiamato “sistema a specchio”. Questo fa si che si generino emozioni eccessive, causando una sensazione di “invasione” e la totale perdita del controllo delle proprie azioni.

Sapevate tutto questo? Siete tra quelli che odiano o amano i video ASMR? Comunque sia è molto affascinante scoprire cose nuove sull’organismo umano e sul suo funzionamento.