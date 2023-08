La stagione calcistica è tornata ufficialmente su Sky in questi ultimi due weekend di agosto. A settembre, il palinsesto della tv satellitare si arricchirà ancora di più con il grande ritorno della Champions League, la massima competizione di calcio europeo che sarà in esclusiva su Sky con tutte le partite sino alla finale.

Sky, la grande offerta di prova al costo di soli 9 euro

Le grandi esclusive che la piattaforma satellitare può assicurare a tutti i suoi abbonati fanno il paio con costi mai così vantaggiosi. Anche in questa parte conclusiva dell’estate, Sky mette a disposizione di tutti i suoi futuri abbonati un periodo di prova.

Gli utenti possono quindi gustarsi un’anteprima di tutti i canali e di tutti i contenuti satellitare ad un costo più che vantaggioso: solo 9 euro in una spesa una tantum per una visione completa della durata di trenta giorni.

Il periodo di prova che Sky riserva ai suoi futuri abbonati consente di accedere a tutti i canali ed anche a tutte le esclusive previste per i pacchetti Sport e Calcio. Al tempo stesso però gli abbonati avranno anche pieno accesso a tutti i titoli del pacchetto Cinema. Inoltre, ad arricchire ancor di più l’offerta, ci sono le tecnologie garantite dal decoder di ultima generazione, Sky Q.

Gli utenti che optano per il periodo di prova di Sky avranno piena flessibilità. In primo luogo gli utenti potranno scegliere di interrompere la visione del satellitare, senza il pagamento di alcuna penale. Come alternativa sarà possibile passare ad un’offerta mensile, con i pacchetti di proprio gradimento tra Cinema, sport e calcio.