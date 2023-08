Le grandi modifiche WhatsApp ha apportato alla sua piattaforma sono state in grado di stupire gli utenti, benché fossero da anni abituati. Molto presto tutti non saranno più costretti a dover fare un’altra cosa, ovvero dare un nome a tutti i nuovi gruppi che creeranno su WhatsApp.

Secondo quanto riportato infatti ci sarebbe un’idea di base da parte degli sviluppatori, ovvero quella di introdurre un nuovo aggiornamento che riguarderà proprio le chat di gruppo. Ora come ora il progetto riguarda la volontà di alleggerire la procedura di creare un gruppo non dovendo dunque dare agli amministratori l’incombenza di scegliere un nome.

Ben presto infatti WhatsApp comincerà a rendere visibile in maniera automatica un titolo con i contatti inseriti all’interno alle conversazioni con più utenti.

WhatsApp: la nuova idea riguarda i gruppi, ora arriverà l’aggiornamento per i nomi

Con il nuovo aggiornamento di WhatsApp ha in programma, ognuno dei membri del gruppo creato vedrà un nome differente in base a quella che è la sua rubrica personale. Questo garantisce dunque una privacy ancor più spiccata.

Sarà quindi addio ufficiale a tutti i gruppi che come titolo hanno ad esempio “cena”, “pizza”, “vacanza” e quant’altro. Secondo quanto emerge dal web, questa nuova opzione verrà limitata ai gruppi che avranno un massimo di sei persone al loro interno. WhatsApp indicherà come titolo i nomi salvati nella rubrica dell’utente. Se avrete un contatto denominato in un certo modo, gli altri non lo vedranno così: ognuno lo visualizzerà nel titolo esattamente come lo ha salvato in rubrica.