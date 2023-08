Se state cercando una piccola cassa/speaker da portare in spiaggia, al lago o ad una semplice grigliata con amici, abbiamo una soluzione molto economica per voi.

La piattaforma Amazon sta infatti proponendo uno speaker portatile con ventosa a meno di 10 euro. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

Speaker portatile con ventosa a meno di 10 euro

Il prodotto è certificato IPX4, viene quindi protetto dagli schizzi d’acqua per essere utilizzato in doccia, in bagno, in cucina o piscina. Grazie alla sua ventosa, si adatta a molte superfici ed è possibile fissarlo anche negli angoli più angusti.

Utilizza i tasti per la gestione dei brani musicali: potrai passare da una canzone all’altra, mettere in pausa o far partire la musica quando vuoi. E’ sufficiente un click per attivare la funzione vivavoce: grazie al microfono integrato parla al telefono anche quando sei in doccia o stai guidando.

Grazie alla tecnologia wireless è possibile associare lo speaker a qualsiasi modello di smartphone: iPhone, Samsung, huawei, honor, nokia e moltissimi altri. Come anticipato precedentemente, seguendo questo link, lo potrete acquistare per soli 9.99 euro in ben 4 colorazioni: blu, bianco, verde e nero.