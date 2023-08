Una promozione davvero incredibile vi attende oggi da Vodafone, con la possibilità comunque di accedere a tantissimi contenuti dal retrogusto decisamente interessante, ed un rapporto qualità/prezzo più unico che raro. Gli utenti oggi la possono richiedere senza troppi problemi sul proprio numero di telefono, a patto che si trovino in determinate condizioni: provenienza da Iliad o da MVNO, con portabilità estremamente obbligatoria.

La richiesta potrà essere presentata recandosi in ogni singolo punto vendita sul territorio, oppure avvicinandosi anche al sito ufficiale, dal quale si potrà inserire il proprio numero di telefono, per richiedere la chiamata da parte di un addetto del call center, con la quale riuscire poi ad attivare l’offerta desiderata.

Vodafone, che regalo con il 5G gratis e 150GB al mese

La migliore promozione Vodafone di questi giorni è sicuramente la Vodafone Silver, occasione perfetta per riuscire ad avere libero accesso ad un bundle elevatissimo, senza spendere poi così tanto. Gli utenti che la vogliono richiedere, devono prima di tutto essere in uscita da MVNO o da Iliad, per poi pagare solamente 7,99 euro al mese a tempo indeterminato (salvo rimodulazioni contrattuali).

Coloro che avranno la fortuna di essere stati in grado di attivarla, ecco arrivare anche illimitati minuti per tutti, SMS verso ogni numero, per finire con ben 150 giga di internet al mese da utilizzare liberamente, per navigare alla massima velocità possibile sul territorio italiano (solo una parte dello stesso quantitativo è accessibile online).