I costi della vita di oggi, purtroppo, gravano sempre più sulle nostre spalle. I rincari, l’aumento delle spese fanno piangere talmente tanto il nostro portafogli che ha cominciato a gocciolare acqua dal nulla. Per fortuna, in nostro soccorso, arriva 1Mobile con la sua offerta economica e ricca di vantaggi.

L’operatore virtuale propone una vasta gamma di promozioni per soddisfare anche la più piccola esigenza dei propri utenti o dei futuri clienti che vogliono cambiare. La sua politica, basata sulla trasparenza, fa sì che non ci sia alcun costo nascosto nelle sue offerte e che queste restino PER SEMPRE le stesse una volta attivate, a meno che non si scelga di disattivarle, ovviamente.

Sul sito ufficiale sono presenti diverse tariffe con costi differenti, ma ora ci concentreremo su una promo in particolare. Conosciamone i dettagli.

L’offerta sotto i 5 euro di 1Mobile

Andiamo ad analizzare una delle promozioni più bollenti di questa estate: la Start XPlus Reward. Cosa comprende? Il pacchetto dell’offerta include: minuti di chiamate illimitate; 30 SMS verso i numeri nazionali; offerte speciali se si viaggia all’estero; 20 Giga di navigazione.

Ma quanto costa? Solo 4,99€ al mese e dal terzo rinnovo diviene 4,49€ a cui saranno aggiunti altri 10 GB! Il costo per l’attivazione è pari a 5€ per tutti coloro che effettuano il passaggio di portabilità. Per coloro che “provengono” da Vodafone l’attivazione è più alta (ci spiace), 10€ con una nuova SIM.

1Mobile offre inoltre la possibilità di mantenere il proprio numero gratuitamente sia recandovi verso uno degli store sparsi in tutta Italia, sia online. Ricordiamo anche che la promozione, così come molte altre presenti sul sito, è attivabile fino al 31 agosto, quindi sbrigatevi!