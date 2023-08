Now TV è un servizio di Streaming live e on demand offerto da Sky, che consente la visione di una moltitudine di programmi per tutti gli utenti che hanno sottoscritto un piano di abbonamento mensile.

Now, garantisce un vastissimo palinsesto di ben 50 canali, con più di 7000 titoli, e contenuti inediti prodotti direttamente da Sky Italia.

La piattaforma, offre inoltre alcuni pass mensili. Tra cui:

Il Pass Cinema , con più di 1000 titoli on demand e nuovi titoli ogni settimana;

, con più di on demand e nuovi titoli ogni settimana; Pass Entertainment, con ben 23 canali per guardare lo Sport;

con ben per guardare lo Sport; Pass Kids, che include esclusivamente contenuti adatti ad un pubblico infantile;

che include esclusivamente contenuti adatti ad un Pass Sport, che prevede tutti i contenuti sportivi per un giorno, infatti l’abbonamento pass Sport è appunto giornaliero.

Now TV, il nuovo piano base e Premium in versione Low Cost

Restando in argomento, Now ha previsto, per il 29 Settembre 2023, alcuni cambiamenti relativi appunto agli abbonamenti mensili.

Infatti la piattaforma , introdurrà nuovi piani tariffari low cost che presenteranno, però, anche alcuni messaggi e contenuti pubblicitari.

Per quanto riguarda il nuovo piano base offerto dalla piattaforma, esso avrà un costo pari a 8.99 euro al mese, comprensivo del Pass Cinema o Entertainment, e di 14.99 euro per includere anche il Pass Sport. Come detto, tale abbonamento prevede la trasmissione anche di spot pubblicitari, che saranno presenti non solo durante i contenuti live, ma anche per quelli on demand. Inoltre, è concessa la visione di un solo dispositivo per volta con audio stereo standard.

al mese, comprensivo del e di per includere anche il Come detto, tale abbonamento prevede la trasmissione anche di che saranno presenti non solo durante i contenuti live, ma anche per quelli Inoltre, è concessa la visione di per volta con Per quanto riguarda, invece, il piano Premium, questo prevede, rispetto a quello standard, l’aggiunta di 5 euro sul pagamento del piano tariffario, e non prevederà alcuna pubblicità.

Sarà inoltre concessa la visione contemporanea su due dispositivi, con audio Dolby Digital 5.1.

Coloro che sono già clienti Now, avranno la possibilità di accedere alla versione Premium a titolo completamente gratuito, almeno fino a quando manterranno attivi i relativi pass di cui abbiamo già parlato. Diversamente, il costo mensile per l’abbonamento Premium prevederà l’aggiunta di 5 euro sul piano tariffario.