Le cuffie Marshall Motif Anc True Wireless sono davvero un bomba ed è difficile trovarle in offerta, tranne per voi più fortunati, che le potete acquistare su Amazon ad un prezzo più basso rispetto al listino.

Si tratta di cuffie con cancellazione attiva del rumore e che garantiscono ben 20 ore di riproduzione senza interruzioni. Scopriamo insieme il prezzo a cui sono proposte sulla piattaforma.

Cuffie Marshall Motif Anc True Wireless in mega offerta

Le Motif A.N.C. includono tre misure di gommini in dotazione, per trovare la vestibilità giusta e il suono perfetto. Permettono di scegliere il livello di cancellazione del rumore attiva e la trasparenza, per offrire un’esperienza d’ascolto molto personale, che cambia con il cambiare dell’utente che le utilizza.

Le Motif A.N.C. sono le true wireless su cui puoi fare affi damento quando vuoi ascoltare a tutto volume per ore. Le cuffi e off rono 4,5 ore di tempo di riproduzione wireless con la massima impostazione A.N.C., mentre la custodia di ricarica portatile off re 20 ore di tempo di riproduzione totale con una singola ricarica. E grazie alla ricarica wireless, è facilissima da preparare all’uso.

Sono cuffie semplici ma dotate di un design intelligente con funzionalità touch intuitive, per controllare musica e chiamate in tutta facilità. Sono proposte al prezzo di 135 euro invece di 199 euro, scontate del 32%. Seguite questo link per maggiori dettagli a riguardo.