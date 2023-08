Fastweb è un operatore telefonico virtuale fondato nel 1999 che attualmente conta 2,6 milioni di utenti attivi.

L’azienda di telecomunicazioni, essendo virtuale (ovvero non possiede delle reti e infrastrutture proprie) si poggia sugli operatori tradizionali TIM e WindTre e ciò le permette di offrire alla propria clientela promozioni super vantaggiose e un’ottima copertura in tutto il paese.

Ricordiamo in oltre che nel corso degli anni la società ha contribuito in prima linea a fornire al paese connessioni ad alta velocità grazie all’introduzione delle fibra ottica, una tecnologia avanzata che permette di avere in casa una connessione stabile e soprattutto veloce mentre navighi su internet.

Fastweb, le migliori offerte del momento

Fastweb continua a investire nello sviluppo delle tecnologie nel campo delle telecomunicazioni per fornire ai propri clienti una connessione sempre all’avanguardia.

Inoltre l’operatore presenta un ventaglio di promozioni telefoniche ampio e principalmente conveniente. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le migliori offerte presentate da Fastweb negli ultimi tempi: