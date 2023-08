Il produttore cinese OnePlus ha sfornato un nuovo smartphone per il mercato cinese. Si tratta del nuovo OnePlus Ace 2 Pro ed è pro di nome e di fatto. La sua scheda tecnica lascia infatti senza parole, dato che può vantare la presenza di feature davvero uniche. Scopriamo qui di seguito i dettagli.

OnePlus annuncia ufficialmente in Cina il nuovo OnePlus Ace 2 Pro

OnePlus Ace 2 Pro è il nuovo smartphone di fascia alta annunciato in queste ore dall’azienda per il mercato cinese. Le sue peculiarità erano già state spoilerate in queste settimane dai vari rumors e indiscrezioni, ma ora sono state finalmente confermate.

Tra le sue peculiarità, il nuovo smartphone di OnePlus presenta una velocità di ricarica davvero impressionante pari ad addirittura 150W. Grazie ad essa, sarà possibile ricaricare in tempi ultra rapidi l’ampia batteria da 5000 mah. Impressionanti poi i tagli di memoria. Gli utenti potranno infatti scegliere tra 12, 16 e addirittura 24 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5X. La memoria interna disponibile è invece di 256/512 GB di storage interno.

Nessuna rinuncia dal punto di vista prestazionale, dato che a bordo troviamo il potente soc Snapdragon 8 Gen 2. Sul fronte troviamo poi un display con tecnologia SuperAMOLED da 6.74 pollici con refresh rate da 120Hz. La backcover è inoltre protetta con vetro Corning Gorilla Glass 5. il comparto fotografico include poi tre fotocamere posteriori di cui un sensore principale da 50 Mp.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo OnePlus Ace 2 Pro sarà disponibile all’acquisto per il mercato cinese ad un prezzo iniziale di circa 376 euro, mentre la versione top con più memoria avrà un prezzo di circa 500 euro.