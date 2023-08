Se avete qualche cosa che potete perdere, AirTag è quel che vi serve. Questo un accessorio prodotto da Apple, di cui si è parlato per tantissimo tempo è stato presentato ufficialmente il 20 aprile 2021.

Dire a che serve in generale un Airtag è piuttosto semplice: si tratta di un piccolo dispositivo basato su Bluetooth e una tecnologia denominata UWB che ha come scopo quello di affiancare un oggetto e aiutarci a trovarlo, usando un iPad o un iPhone. Scopriamo insieme a che prezzo è proposto su Amazon.

Amazon propone Apple AirTag ad un prezzo scontato

L’Airtag è realizzato in plastica bianca e metallo il design arrotondato. Sul fronte non c’è nessun logo mentre sul dorso in metallo troviamo il marchio Apple. Le dimensioni sono quelle, più o meno di un tappo di bottiglia. In definitiva si tratta di una sorta di “gettone” che deve essere accostato e legato (con un adesivo, una custodia con anello un anello; in commercio ci sono diversi accessori che permettono di sfruttare al meglio Airtag) ad un oggetto che si teme di dimenticare o di perdere.

A questo punto è sufficiente configurare questi accessori all’interno di “Dov’è”, l’app iOS che già permette di tracciare la posizione di iPhone, iPad, Apple Watch e AirPods, e anche dei Mac, per tenere sotto controllo l”oggetto che ci interessa e ritrovarlo sempre. Può essere usato in molte situazioni anche se ci sono problemi di umidità: è infatti resistente all’acqua (certificato IP67) e alla polvere.

Attualmente sulla piattaforma Amazon è possibile acquistarlo al prezzo di soli 29 euro invece di 39 euro, scontato del 26%. Vi ricordo che la piattaforma propone anche un pack di 4 prodotti a meno di 100 euro. Seguite questo link per maggiori dettagli.