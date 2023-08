Auto, ecco a che ora fare benzina per risparmiare sul prezzo finale

Fare benzina nelle ore più fredde del giorno è una pratica che molti consigliano per risparmiare. Ma quanto c’è di vero in questa affermazione? Abbiamo deciso di indagare sul fenomeno, analizzando la temperatura della benzina in due momenti distinti della giornata: alle 9:00 e alle 15:00. I risultati hanno mostrato che la benzina è effettivamente più fredda al mattino rispetto al pomeriggio, il che implica un volume minore e, di conseguenza, un risparmio.

Auto, quando è meglio fare il pieno?

La chiave di tutto sta nella densità. Ogni liquido ha una densità specifica che varia in base alla temperatura. Ad esempio, mentre 1 litro d’acqua pesa 1 kg, 1 litro di benzina pesa solo 750 grammi, a causa della sua densità di 0,75 kg/L. Ma c’è un altro aspetto cruciale da considerare: la densità dei liquidi cambia con la temperatura. La densità della benzina a 15°C è di 0,75 kg/L, ma a 3°C è di 0,76 kg/L. Questo fenomeno, noto come dilatazione termica, indica che i liquidi tendono ad espandersi con l’aumento della temperatura e a comprimersi con la sua diminuzione.

Per verificare tutto ciò, abbiamo misurato la temperatura della benzina in due distributori diversi alle 9:00 e alle 15:00. I dati hanno mostrato che la benzina era più fredda al mattino. Utilizzando formule specifiche, abbiamo calcolato la densità della benzina in base alle diverse temperature registrate. Ad esempio, a 3,0 °C, la densità era di 0,7591 kg/L, mentre a 9,9 °C era di 0,7538 kg/L.

Ma cosa significa tutto ciò in termini di risparmio? Immaginiamo di fare il pieno di 50 litri di benzina sia al mattino che al pomeriggio. A 3,0 °C, quei 50 litri peserebbero 37,95 kg, mentre a 9,9 °C peserebbero 37,69 kg. La differenza tra i due è di 260 grammi di benzina, che corrispondono a 0,345 litri. Considerando il prezzo medio della benzina, questo si traduce in un risparmio di circa 0,63 € per un pieno di 50 litri. Se si fa il pieno ogni giorno lavorativo per un anno, il risparmio annuo potrebbe raggiungere i 126 €.

In conclusione, anche se il risparmio potrebbe sembrare minimo per un singolo pieno, nel lungo periodo può accumularsi. E per chi fa molti chilometri, come i camionisti, il risparmio potrebbe essere ancora maggiore.