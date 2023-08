Iliad batte Vodafone facilmente con 150GB e un servizio GRATIS

È capitato a chiunque di chiedere consiglio in merito a quale gestore scegliere per il proprio smartphone. La maggior parte degli utenti tendono a proporre Iliad, siccome è in questo momento il miglior gestore per quanto riguarda il rapporto tra qualità e prezzo.

Tra le sue migliori offerte, c’è quella attuale, ovvero la nuova Giga 150. Si tratta di una proposta che non lascia nulla fuori, siccome si parte da minuti ed SMS senza limiti verso tutti i provider. Ci sono poi anche 150 giga con il 5G gratis a soli 9,99 € al mese per sempre.

Iliad, c’è anche un’altra promo molto interessante: ecco la Giga 100

Attualmente i gestori stanno intraprendendo una campagna estiva per portare dalla loro parte quanti più nuovi utenti possibile. Ce ne sono davvero tante di aziende che concorrono tra loro, ma Iliad sembra quella più accreditata a vincere ancora una volta il titolo di miglior gestore in assoluto. La grande convenienza è infatti tipica di questo operatore, il quale fin dall’inizio ha dimostrato di poter mettere in seria difficoltà i nomi più altisonanti del panorama mobile.

Proprio parlando degli inizi, esiste ancora una promozione che ricorda cosa proponeva Iliad inizialmente. Si tratta della tanto amata Giga 100, opportunità che al suo interno vanta un numero di contenuti importante per un prezzo molto basso.

Bisogna infatti ricordare che al suo interno ci sono minuti senza limiti verso tutti con messaggi senza limiti verso tutti. Ovviamente anche la connessione ad Internet è presente in gran numero, con 100 giga in 4G per navigare sul web. Il prezzo mensile consiste in soli 7,99 € al mese per sempre.