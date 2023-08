Iliad ha vinto ancora, 150GB e un servizio GRATIS per tutti

Iliad ultimamente consente soluzioni eccezionali sul suo sito ufficiale. Ovviamente offrire tanti contenuti e soprattutto un prezzo molto conveniente rappresenta un insieme di prerogative tipiche del gestore. Iliad da sempre riesce a battere le altre aziende usando questo modus operandi, ormai diventato un marchio di fabbrica. Sito ufficiale c’è stata proprio durante gli ultimi giorni una sorta di riorganizzazione che ha visto offerte nuove fare il proprio esordio.

Ora gli utenti non devono fare altro che scegliere quella più vantaggiosa per loro, e di sicuro non troveranno difficoltà nel farlo. Da ricordare che c’è un servizio molto importante di cui si potrà beneficiare gratuitamente per sempre.

Iliad possiede due offerte stratosferiche sul sito ufficiale, hanno fino a 150 giga in 5G

La prima offerta che si può notare è quella da 150 giga in 5G ogni mese. Al suo interno ci sono anche i minuti ed SMS senza limiti per 9,99 € al mese per sempre.

La seconda offerta è praticamente uguale ma offre 100 giga in 4G e costa 7,99 € al mese.

Inoltre bisogna ricordare che finalmente sono disponibili le eSIM, soluzioni che in pochi anni sostituiranno le schede tradizionali. Scegliendo una soluzione del genere, non bisognerà attendere che la scheda arrivi a casa dopo la sottoscrizione di un’offerta. Questo consentirà dunque di abbreviare il processo di attivazione, oltre che di non doversi preoccupare magari di perdere la SIM dopo averla rimossa.

Da ricordare anche che l’utilizzo del 5G è ovviamente circoscritto ai dispositivi che riescono a supportarlo. Chiaramente solo all’interno delle aree coperte da questo standard di rete sarà possibile beneficiarne.