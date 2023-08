TIM, dopo le cabine telefoniche di Londra verranno smantellate anche quelle in Italia

Le cabine telefoniche, un tempo simbolo distintivo delle strade italiane, stanno per diventare un ricordo del passato. A partire dal maggio 2023, TIM ha iniziato il processo di smantellamento di queste icone, riconoscendo che, in un’era dominata dagli smartphone, il loro ruolo è diventato obsoleto. Nonostante siano state un punto di riferimento per generazioni, l’utilizzo di queste è drasticamente diminuito, rendendo il servizio non più essenziale come stabilito dall’AGCOM.

TIM: la seconda vita delle cabine

Attualmente, ci sono circa 16.000 cabine telefoniche sparse in tutta Italia. Tuttavia, non tutte saranno rimosse. Alcune, situate in luoghi come ospedali, carceri e aree prive di copertura di rete mobile, rimarranno operative. Ma la maggior parte di esse, comprese molte che portano ancora lo storico logo di Telecom Italia, verrà eliminata entro la fine del 2023. Questa decisione rappresenta un cambiamento significativo rispetto ai piani originali, che prevedevano la rimozione delle cabine solo nel 2026.

Questo smantellamento accelera la fine di un’epoca nella storia della telefonia italiana. Gli smartphone non solo hanno soppiantato le cabine telefoniche, ma stanno anche sostituendo i telefoni fissi tradizionali. Sempre più persone optano per linee VoIP, abbandonando le linee fisse tradizionali, soprattutto con l’avvento della fibra ottica ad alta velocità.

In molte città e piccoli comuni italiani, le cabine telefoniche espongono già avvisi di TIM che indicano la data prevista per la loro rimozione. Tuttavia, considerando il valore storico e culturale, sorgono delle proposte interessanti per il loro riutilizzo. Una delle idee più affascinanti è trasformare queste cabine in piccole librerie pubbliche, dove le persone possono scambiare libri gratuitamente. Questo non solo darebbe nuova vita a tali spazi, ma servirebbe anche come promemoria del passato, integrando la storia con la funzionalità moderna.

In un mondo in rapida evoluzione, dove la tecnologia cambia costantemente il nostro modo di vivere e comunicare, è essenziale onorare e ricordare le icone del passato. Le cabine telefoniche, anche se non più funzionali come un tempo, rappresentano un pezzo di storia italiana che merita di essere celebrato e preservato in modi innovativi e significativi.