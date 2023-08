Canone Rai diventa gratuito per i fortunati utenti che si ritrovano nelle corrette condizioni per riuscire a godere della totale esenzione dal pagamento della tassa, una delle imposte più odiate e discusse degli ultimi anni, proprio perché ritenuta dai consumatori praticamente inutile.

Da diverso tempo ormai si discute dell’applicabilità della tassa, introdotta nel 1976, con l’idea, da parte dello Stato, di ricevere un gettito fiscale da utilizzare ed investire nella TV pubblica o nello sviluppo dell’architettura nazionale. Ad oggi tutti i consumatori devono versare la quota annuale, del valore di 90 euro, che generalmente vengono suddivisi in 10 rate fisse mensili, addebitate in automatico sulle bollette dell’energia elettrica.

Canone Rai, la tassa è GRATIS

Alla base del canone rai troviamo l’obbligatorietà di versamento da parte di tutti coloro che sono in possesso di un televisore all’interno della propria abitazione. Questa condizione è fondamentale, infatti il consumatore non è obbligato al versamento, nel caso in cui comunque la suddetta non dovesse rivelarsi.

Da qui nasce la possibilità di richiedere la completa esenzione, infatti il consumatore può presentare una richiesta sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con annessa autodichiarazione in cui conferma di non possedere il tutto. La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 giugno, per ottenere l’esenzione semestrale, oppure il 31 gennaio, per quella annuale.

Solo in questo modo si può ottenere l’esenzione dalla tassa, in caso contrario si dovrà essere over75, e disporre di un reddito annuo inferiore agli 8000 euro.